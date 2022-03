Voci toutes les équipes qualifiées pour les quarti de finale de la Ligue des Champions

Remontons il ya huit jours. Le Bayern de Monaco, qui avait partagé sur la pelouse de Leipzig à l’aller, un facilement gagné la manche retour (7-1). De son côté, Liverpool, vittorieux 2-0 à l’aller, a tenu bon contre l’Inter Milan. Les Bavarois et les Reds étaient donc les deux premières équipes qualifiées pour les quarts.

Le lendemain, Manchester City a géré l’avance confortable de cinq buts qu’il avait face au Sporting, lors d’une rencontre qui a accouché d’un nul blanc. Pendente que il Real Madrid, battu 1-0 à l’aller et mené au score durante la partita, infligeait une remontada au PSG, grâce à un Karim Benzema des grands soirs. Fin de parcours donc pour le PSG, un des grands favoris à la victoire finale. Il Real et City gioisce contro il Bayern e il Liverpool allo stadio della competizione.

Ce mardi, Benfica a créé la sorpresa sur la pelouse de l’Ajax en s’imposant 0-1 après avoir partagé à l’aller. Dans le même temps, il Manchester United fa una partita contro l’Atletico Madrid, vince lo 0-1 contro l’Old Trafford. La partita aller s’était soldé sur un punteggio di 1-1. Benfica e l’Atletico non hanno la sorpresa e sono importanti per l’esterno e non sono validi per il biglietto per i quarti.

Ce mercredi, il Chelsea de Romelu Lukaku s’est imposé sur la pelouse de Lille (1-2) après avoir déjà remporté la manche aller (2-0). La Juve, revenue de Villarreal avec un partage (1-1) a craqué en deuxième période, lors de la manche retour et s’est incline sur le score de 0-3. Pendente Villarreal cree donc la sorpresa que Chelsea assurait.

Le récap des équipes qualifiées: Bayern Monaco (Allemagne), Liverpool, Manchester City, Chelsea (Angleterre), Real Madrid, Atletico Madrid, Villarreal (Espagne), Benfica (Portogallo).

Les quarts de finale aller auront lieu les 5 et 6 avril. Le tirage aura lieu vendredi.