Octuple championne du monde en title chez les buildeurs, Mercedes F1 s’apprête à ouvrir un nuovo capitolo della storia del fine settimana al Grand Prix de Bahreïn qu’elle espère tout aussi glorieux que les précédents.

Son directeur, Toto Wolff, a fait le bilan des essais hivernaux et fait part de son enthousiasme au moment d’aborder cette première course de la saison 2022.

“Le début d’une nouvelle saison de Formule 1 est toujours excitant, et encore plus cette année. Avec les nouveaux règlements Techniques et sportifs, il ya beaucoup à apprendre et à découvrir.”

“Les essais de Barcelone furent productifs pour la W13, puis nous avons amené une grosse évolution aux essais de Bahreïn qui était le résultat d’un grand travail de la part de toute l’équipe. Nous avons effectuétrage un bon kilo, bon kilo fiabilité et beaucoup appris de notre nouvelle voiture, mais les trois dernières journées ne furent pass si simples pour nous.”

“Nous avons essayé de nombreuses options de réglages et mieux cerné nos limit, et il nous reste encore beaucoup de place pour nous améliorer. Il ya énormément de potentiel à débloquer sur la W13 et nous saggio, extraires und’en maximum performance sera notre objectif dans les prochaines semaines et les prochains mois.”

“Il est difficile de dire où nous en serons excitantes en termes de compétitivité ce weekend à Bahreïn, mais c’est ce qui rend cette nouvelle saison et cette nouvelle ère aussi excitantes. est à nous de jouer. idée de voir ce que ce weekend va nous offrir.”