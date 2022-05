Questa primavera regalati un momento di relax grazie alla decoterapia!

Sai cos’è la decoterapia? Scopri i dettagli in questa sezione e guarda come va la sessione!

Essendo una combinazione di psicologia e feng-shui, la terapia di eliminazione è un modo efficace per migliorare il benessere.

Come lo faccio ? È solo per decorare la tua casa o cambiare la posizione dei tuoi mobili. L’obiettivo è farlo da soli, per darti quella sensazione di relax!

Qual è il trattamento della lussazione di per sé?

La decoterapia lo è Un metodo inventato da Frank Dupuy nel 2005. Fondamentalmente stanno decorando o ridecorando la tua casa. Ma qual è lo scopo di questa sessione? L’architetto ergonomico ha creato questo metodo per eliminare le vibrazioni negative e quindi migliorare la postura. È un metodo che garantisce il benessere dei suoi praticanti.

decorazione Concentrato per soddisfare le esigenze dei passeggeri. Il risultato dovrebbe servire al benessere delle persone che ci vivono. Il praticante deve creare Un ambiente in cui si sente a suo agio e al sicuro. Un luogo dove rifugiarsi per dimenticare per un po’ le preoccupazioni della vita quotidiana. La decoterapia mira soprattutto alla salute mentale.

Immergilo ogni giorno che avrà Più che un enorme effetto positivo sulle nostre menti. Questo metodo ci porta a controbilanciare le tendenze negative. Ci liberiamo facilmente dello stress per sentirci a nostro agio.

Il trattamento rafforzerà anche il tuo essere interiore. È possibile arredare stabilendo una connessione emotiva con l’ambiente. Ad esempio, utilizzando vecchi mobili di famiglia a cui diamo una seconda vita. Questi possono evocare bei ricordi e aggiungere spirito alla decorazione. Appariranno bei ricordi e ti regaleranno un lusso incomparabile..

Chiedi aiuto a un interior designer

Conosci il feng shui? È un’arte dalla Cina per lui Lo scopo di riconciliare l’energia di un ambiente o stanza rilassante. L’idea è la stessa della decoterapia. Con la leggera differenza che la decoterapia è un modo per personalizzare uno spazio decorandolo a sua immagine per ottenere lusso.

Affinché il trattamento sia efficace, è essenziale prendersi il proprio tempo. Dovresti fare la tua sessione passo dopo passo, senza fretta. In caso contrario, avrai il risultato opposto al previsto. rivisita la tua casa, Guarda quali modifiche vuoi apportareS. È a livello di colore o oggetti decorativi o mobili.

Se non sei sicuro da dove cominciare, c’è guaritori Chi può guidarti. Questi professionisti ti aiuteranno a scegliere il tuo ambiente confortevole e sicuro. Per raggiungere questo obiettivo, ti aiuteranno a sviluppare i tuoi sensi come il tatto, l’olfatto e l’udito. Sebbene la terapia della lussazione si sia dimostrata efficace per il benessere, alcuni psicologi contro questo metodo.

Se mostri segni di angoscia o depressione, non si tratta più di eliminare il trattamento. La decoterapia è decisamente efficace, ma Ti fa solo sentire bene Non la mente. In questi casi importanti è consigliabile rivolgersi a psicoanalisti o psicologi. Potresti aver bisogno di farmaci per trattare il tuo disagio.

Come avere successo nel tuo trattamento per migliorare la tua salute?

Se decidi di farlo da solo, ecco alcuni suggerimenti che ti torneranno utili. Primo passo, trova il tuo stile. È importante che la tua casa ti assomigli. È un buon metodo per esprimere la tua personalità. Non dimenticare di mettere un tocco di comfort perché nella tua casa dovresti essere più comodo e sicuro. Il lusso viene prima di tutto dal modo in cui conduci i tuoi affari in casa e dallo stile che ti piace.

Il secondo passo, organizzare la tua casa. Ordina i tuoi effetti personali e sbarazzati di ciò che non ti serve più. Lo screening è un modo molto efficace per alleviare lo stress. Stimola i tuoi sensi. In modo positivo e non aggressivo per una migliore qualità della vita e una buona salute. Scegli materiali divertenti che generano divertimento. Non dimenticare di creare sentimenti con le tue cose. Le cose di valore sentimentale faranno rivivere i tuoi ricordi e creeranno benessere.