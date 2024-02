Vittorie dei droni della NASA su Marte in video

Questo interesserà anche te [EN VIDÉO] La storica missione di Ingenuity su Marte Lunedì 19 aprile 2021 sarà ricordato come il giorno…

IL NASANASA È stato annunciato qualche giorno fa. Ingenuity, la prima macchina umana a volare nei cieli di un pianeta diverso dalla Terra, ha effettuato il suo ultimo volo su Marte. Il 72esimoH In una missione che avrebbe dovuto durare solo un breve mese e consentire, nella migliore delle ipotesi, cinque voli nei cieli del Pianeta Rosso. Infine, ilElicottero marzianoElicottero marziano Avrà volato circa 129 minuti e percorso circa 17,7 chilometri AtmosferaAtmosfera. Ingegneri Laboratorio di propulsione a reazioneLaboratorio di propulsione a reazione La NASA, che l'ha costruito, racconta in un video come sono arrivati ​​lì.

Versatilità, chopper per tutti i record

In principio ci fu il primo volo storico. Era il 19 aprile 2021. Ma, attraverso la tecnologia dimostrativa, Ingenuity è entrata rapidamente in una fase più operativa di collaborazione con vagabondovagabondo perseveranzaperseveranza. Circa un anno fa, gli ingegneri hanno ampliato i limiti del volo su Marte. Il 49esimoH Il volo era adatto sia per i record di velocità che di altitudine. Quando fanno decollare Ingenuity, tocca 62H In volo hanno quasi raddoppiato nuovamente i loro record raggiungendo i 36 km/he un'altezza di 24 metri.

Su Marte e oltre

Tutto questo senza dimenticare che l'elicottero sarebbe servito per esplorare il terreno per Perseverance. Pertanto gli ingegneri hanno anche migliorato i metodi di imaging di Ingenuity. Tutti questi esperimenti aiuteranno a sviluppare le future macchine volanti che invieranno in viaggio su Marte. O da qualche altra parte…