Gli 'ecografia' delle Alpi rivelano le forze profonde che le modellano

Le Alpi sono state create dalla collisione di due placche tettoniche. Ne è testimonianza la grave deformazione osservata in questi paesaggi montuosi. Tuttavia, abbiamo ancora poca comprensione di come questa deformazione sia collegata a ciò che sta accadendo in profondità. Uno studio recente, basato sull'interpretazione degli “infrasuoni” sismici alpini, fornisce nuove risposte.