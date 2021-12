Virginie Evira, un po’ a disagio davanti alle foto di “Megamix” (video)

Stiamo parlando di un tempo che i giovani sotto i 20 anni non conoscono. e sì, «Megamix», Nessun appuntamento da ieri! Ricorda: l’ex spettacolo Club RTL ha presentato video e fenomeni di cultura pop popolare tra il 1997 e il 2001, di fronte a migliaia di giovani spettatori. Diventato un cult agli occhi dei belgi cresciuti negli anni ’90, questo spettacolo è stato condotto da Lydia Gervasi, Florence Thomas e, naturalmente, Vergine Evira. Oggi è una delle attrici più accettate del cinema francese. Pertanto, quando le vengono mostrati filmati d’archivio di quel periodo, l’attrice è imbarazzata e divertita. La sequenza può essere trovata alle 21:40 in questo video.

Virginie Evira ha recitato in Anne-Elizabeth Lemoine in “C à vous” in France 5, insieme ad altri due belgi, Angel e Amelie Nothombe. Quindi cosa è stata una sorpresa per lei quando ha scoperto i video del suo passato come conduttrice su RTL. Per tutta la sequenza, la conduttrice del programma “New Star” ha nascosto il viso sotto la copertina della registrazione di Angela, un po’ imbarazzata. “Ti è piaciuta quella volta?” ‘ chiese Anne Elizabeth Lemoine. “Oh sì, comunque, siamo costretti nella vita a cercare luoghi dove troviamo comunque interesse”, ha detto Virginie, ritrovando il suo senso di automoralità. “All’inizio non era esattamente quello che avevo deciso. Non mi sono detto ‘Ehi, parleremo della top 50 con le trapunte, in un modo totalmente isterico.’ Ma ci sono riuscito – e forse la maggior parte fastidiosamente – per trovare divertimento in esso.”