Michelle Bernier parla della sua relazione con Bruno Gaccio, che l’ha lasciata mentre era incinta

L’attrice ha due figli con Bruno Gaccio e sono nonni di due gemelli. Nonostante la separazione violenta e complicata, i due sono riusciti a ricostruirsi in modo diverso. Ha affascinato Michel Bernier.

Michelle Bernier e Bruno Gaccio hanno una relazione da molti anni e hanno avuto due figli insieme, Charlotte ed Enzo – hanno anche nonni gemelli, Zoe e Romeo. Il comico, sceneggiatore, autore e produttore ha lasciato Michelle Bernier quando era incinta di Enzo. Una rottura inaspettata e violenta per l’attrice. Tuttavia, sceglie di perdonare e rivelare ciò che ha salvato lei ma anche il suo ex marito. L’attrice protagonista della serie l’apprendista parlare a Principali canali televisivi.

“È una questione di volontàspiegato per la prima volta. “Era, come me, ancora protettivo nei confronti dei nostri figli. Non dico che sia semplice, ma le nostre differenze non dovrebbero avere la precedenza sull’amore per loro. Anche il nostro rispetto reciproco ci ha salvato. Cioè, possiamo vederci tranquillamente con i bambini, cenare insieme, trascorrere del tempo in cortile con i nipoti, non essere in uno stato di odio o risentimentoE lei ha continuato, e in conclusione: “Ho inserito questa frase nel mio programma: “La tolleranza è libertà”. Più perdoniamo, più siamo liberi.“

Rottura improvvisa, perdono reso possibile dalla psicoanalisi

Nel 2018, di fronte a Karen Le Marchand, Michelle Bernier torna su questa rottura che non si sarebbe mai aspettata che accadesse. “Forse c’erano avvertimenti che non avevo…

