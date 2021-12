Il domani appartiene a noi spoiler: reunion di Karim e Anna, Martin sotto shock, note, cosa vi aspetta la prossima settimana (riassunti + video del DNA dal 20 al 24 dicembre)

Domani spoiler e riassunti anticipati dal 20 al 24 dicembre 2021 – Con l’inizio del weekend, come ogni sabato, se sei un fan di “Tomorrow is our” e non vedi l’ora di vedere cosa aspettarti, ora è il momento. Se è così, allora è il momento di scoprire cosa aspettarsi poiché come ogni sabato, Stars-Actu.fr Scopriamo di più con i riassunti degli spoiler per la prossima settimana.



E possiamo già dirvi che la settimana sarà impegnativa con il Natale che si avvicina!



Infatti, mentre Xavier lascerà Chloe, la coppia farà la riparazione: Karim e Anna! Karim finisce per accettare di raccogliere i pezzi, e si incontrano e si baciano.

Da parte loro, Sylvain e Kristel hanno ricevuto una simpatica sorpresa di Natale: i loro tre figli, Jessica, Dylan e Betty, sono arrivati! E Charlie ha una richiesta per loro: vuole che lo adottino!



Quanto a Martin, è rimasto scioccato quando ha saputo di essere un padre…

Ecco gli spoiler di “Tomorrow is Ours” per la settimana dal 20 al 24 dicembre 2021

Lunedì 20 dicembre (episodio 1082): Convinto da sua madre, Jack finisce per prendere una decisione importante. Camille cerca di aiutare il giovane a modo suo. Norden fa una scoperta scioccante. L’atmosfera in questura è sempre tesa. Alma assiste a una strana scena tra Victoire e Samuel.

Martedì 21 dicembre (episodio 1083): Oro e Sara interrogano due nuovi sospetti. Gli studenti delle superiori concordano sulla posizione che dovrebbe adottare. Xavier finisce per prendere una decisione importante. Chloe è sotto shock. Martin è più acuto che mai. Il suo rapporto con Norden non sta migliorando.

Mercoledì 22 dicembre (episodio 1084): Il corvo fa una nuova vittima tra gli studenti. Nathan riceve un aiuto inaspettato. Chloe racconta ad Alex della sua nuova situazione. Si crea un legame tra lei e la nuova babysitter Celeste. Raphael ha un’idea dietro la sua mente. Bénédicte reagisce in modo molto strano alla proposta di Aurore alla vigilia di Natale.

Giovedì 23 dicembre (episodio 1085): Esausta, Chloe è sopraffatta dagli eventi. Il corvo attacca un nuovo bersaglio. Ma c’è un dettaglio che chiama Roxanne… Karim sta per andarsene, ma una sorpresa lo attende… L’incontro tra Charlie ei figli di Moreno non va bene.

Venerdì 24 dicembre (episodio 1086): Sebastian affronta gli autori. Il nuovo arrivato arriva a Lopez Diallo. La nuova babysitter di Celeste, Andrea, sembra essere molto coinvolta nel suo lavoro. Il segreto di Bénédicte viene svelato. Aurore si rende conto che lo era.

Dal lunedì al venerdì, cerca Stars-Actu.fr Video della puntata di oggi. occupazione MYTF1Inoltre, trova altri video ed estratti esclusivi…

Riepilogo trailer DNA VIDEO 20-24 dicembre

E questo è il trailer di questa nuova settimana in DNA.