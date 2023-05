Virginie Evira, pancia tonda e tacchi vertiginosi sulla Croisette

Virginie Evira era bellissima sulla Croisette. Venerdì 26 maggio, sotto il sole di Cannes, l’attrice ha preso parte al tradizionale esercizio di fotografia. Nell’ambito della 76a edizione del Festival di Cannes, ha posato per i fotografi con il cast del suo film “Nothing to Lose”.

Virginie Evira è arrivata con un lungo abito blu navy e un paio di décolleté nere, rivelando il suo ventre rotondo. Due giorni fa, indossando un lussuoso abito da sera con paillettes, ha salito le scale del festival per assistere alla proiezione del film. La passione di Dodin Bouffant Diretto dal francese Tran Anh Hung.

Due film a Cannes

Quest’anno, l’attrice 46enne è apparsa in diversi lungometraggi presentati a Cannes. In termini di film Niente da perdere Di Delphine Deloget, introdotto oggi nella categoria ONU relativa ad alcune specifiche considerazioni. Interpreta una madre di due figli che, dopo un incidente, vede uno dei suoi ragazzi in una casa. Anche la vincitrice del premio César per la migliore attrice recita nel ruolo del protagonista amore e foresta di Valeria Donzelli. Melvil Poupaud, Romane Bohringer o Virginie Ledoyen hanno dato la risposta. Film presentato nella categoria Premiere di Cannes e attualmente nelle sale.