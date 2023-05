Reynaud in tour: il cantante più che mai alle corde, ma…

Renaud conclude la sua serie di concerti in Belgio al Cirque Royal questo martedì, dopo Mons e Liegi. Accompagnato da molti musicisti al violino, viola, violoncello e altro, questo tour si chiama “Dans mes cords”. Raynaud è lì più che mai, alle corde. Stava provando ad alta voce ma…

Dal momento in cui il pubblico entra in sala per esprimere la propria approvazione al cantante, sa benissimo che la voce è danneggiata e che non segue più. Tuttavia, è peggio che durante il round precedente, il Giro della Fenice. Più lontano di quanto tu possa immaginare. Le parole, anche quando parlava, diventavano impercettibili. è sapone. Lo sa, lo dice. Se riesce ancora a interpretare a tempo, il tempo non c’è più, e ogni frase viene accelerata, rendendo le canzoni irriconoscibili.

Questa nota metteva a vostra disposizione, in generale, due vie. O non conosci molto bene il suo repertorio, sei venuto a trovarlo perché potrebbe essere l’ultima volta, o un po’ per caso o perché sei un accompagnatore e rimarrai sul banco degli imputati, subito fuori di quello che indossiamo non può nemmeno più chiamare un concerto.

Che tu sia un fan, Conosce tutte le canzoni a memoria Perché fanno parte della tua vita, perdonalo tutto, amalo contro ogni previsione e unisciti a lui.