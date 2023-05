In uno speciale mattutino su France Info, Patrick Cohen lascia Radio France

ILIl giornalista Patrick Cohen, che attualmente conduce un programma domenicale su France Culture, ha annunciato venerdì che lascerà Radio France quest’estate, dopo che il gruppo pubblico ha deciso di non affidargli la presentazione del programma mattutino di France Info.

“Voglio semplicemente lasciare un’azienda la cui gestione mi ha molto frustrato”, ha aggiunto spirito generale, affermando di essere vittima di una “vendetta permanente” da parte del direttore delle antenne e della strategia di gruppo, Lawrence Bloch. Secondo il giornalista, lei non gli avrebbe mai perdonato di essere partito nel 2017 per l’Europa 1.

Contattata da Agence France-Presse, la direzione di Radio France non ha voluto commentare questa nuova defezione. Tuttavia, The Round House conferma che “Patrick Cohen era una delle opzioni prese in considerazione” per succedere a Marc Fauvel, a capo della trasmissione mattutina di France Info durata quasi cinque anni e che all’inizio sarebbe diventato direttore dell’informazione per France Inter dell’anno accademico. “Questa settimana ci sono state riunioni di decisioni editoriali in cui si è discusso di ‘opzioni’ per France Info morning”, aggiunge qualcuno a Radio France, ma Patrick Cohen alla fine non è stato risparmiato.

Qualificato come “superbo professionista” dal suo datore di lavoro, il giornalista ha un “profilo molto vicino a France Inter”, l’emittente radiofonica più ascoltata in Francia, che ha aperto la mattina per sette anni prima di entrare e sostituire l’Europa 1. Il duo Nicolas Demorand / Léa Salamé. Pertanto, il gruppo pubblico ha deciso di “preferire un personaggio che incarna France Info in un modo più unico” per “una vera integrazione degli spettacoli mattutini del servizio pubblico francese, uno spettacolo più ricco nella sua diversità”, afferma.