Virginie Efira e Nils Schneider odiano i loro vicini? “Ho ricevuto una montagna di messaggi offensivi”

“Ho ricevuto una montagna di messaggi offensivi”

L'attore ha recentemente ammesso che le numerose serate trascorse nel suo appartamento parigino hanno fatto arrabbiare il quartiere. “Abbiamo fatto un sacco di feste in questo soggiorno. Sono bannato. “Ho ricevuto una montagna di messaggi offensivi dai vicini perché mi ero dimenticato di avvertirli”. Il padre di Hero ha confidato in un'intervista con il mondo.

Virginie Efira condivide il “delirio narcisistico” che ha vissuto nella sua infanzia

Virginie Efira ha voluto smussare gli angoli e qualificare la sua reputazione un po' sulfurea durante un'intervista alla rivista Lei. “L'ultima grande festa a casa mia è stata organizzata da Nils quando ero al Festival di Cannes. I vicini si sono lamentati”, ha detto Nils in un'intervista, “così ci siamo guadagnati la reputazione di vivere una bella vita rock and roll, quando in realtà la sera stavamo prendendo una tisana.Ha confermato di essere recentemente diventata mamma per la seconda volta.

“Ho un gruppo di amici con cui le barriere della familiarità sono cadute, Marie-Ange Luciani, produttriceanatomia di una caduta, Che capirono di essere mortali e seppero vivere intensamente, Justine Treat, Catherine Corsini, Rebecca Zlotowski, Spesso Nils si ritrova a essere l'unico maschio tra noi. Ed è completamente viva.” L'attrice belga ha ammesso.