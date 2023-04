Vincent Kompany è nuovamente citato al vertice in inglese: ‘Goal No. 1’

Promosso con i futuri campioni ufficiali Burnley, Vincent Kompany potrebbe lasciare i Clarets in bassa stagione? La stampa inglese ci crede.

Vincent Company Ha fatto un ottimo lavoro al Burnley nella sua prima stagione in campionato: lo scorso fine settimana, bordeaux Hanno convalidato il loro biglietto per la Premier League e potrebbero essere i campioni della prossima settimana.

L’ascesa di Kompany fa sognare, e una cosa è certa: l’ex capitano del Manchester City scoprirà la Premier League dalla panchina degli allenatori la prossima stagione. Ma potrebbe essere… come manager di un club diverso dal Burnley?

Gol n. 1 per il Tottenham

La stampa inglese ha recentemente confermato che il Tottenham ha preso in considerazione la strada di Kompany per subentrare ad Antonio Conte in bassa stagione ( speroni Attualmente è allenata temporaneamente da Christian Stellini). e il sole Prima pagina di giovedì: Vincent Kompany sarà l'”obiettivo n. 1″ per il presidente del Tottenham Daniel Levy.

Potrebbe già essere rimasto sbalordito dal lavoro dell’ex allenatore dell’Anderlecht al Burnley. Kompany, 37 anni, è chiaramente uno dei futuri allenatori dell’Inghilterra e per quanto riguarda Levy, il Tottenham non può permettersi di perderlo. Sono stati fatti altri nomi – Nagelsmann, Pochettino, Rodgers o Luis Enrique – ma Vincent Kompany sarebbe “disposto ad ascoltare” una possibile offerta per il Tottenham.