“Vietnam Orchard” in mostra all’Italian McFruit Exhibition | Economia

ROMA, 5 mag (VNA) – I prodotti agricoli vietnamiti saranno in mostra alla Fiera Ortofrutticola Macfrut 2022 di Rimini, in Italia, dal 4 al 6 maggio.

Durante lo spettacolo. Foto: VNA





Frutta lavorata, tè, caffè, spezie e altri prodotti sono in mostra al Padiglione Vietnamita, noto come il “Frutteto del Vietnam”, che ha attirato l’attenzione di molte aziende non solo italiane ma anche europee.

Questa è la seconda volta che partecipo a uno spettacolo in Vietnam.

Intervenendo all’evento, l’Ambasciatore del Vietnam in Italia Duong Hai Hung ha affermato che l’Italia è uno dei maggiori importatori di prodotti agricoli dal Vietnam.

L’ambasciata vietnamita ha dichiarato che utilizzerà l’accordo di libero scambio UE-Vietnam (EVFTA) con gli esportatori vietnamiti per aumentare le vendite di prodotti agricoli, in particolare frutta e verdura, in Italia e in altri paesi dell’UE.

Ha osservato che Macfrut offre alle aziende vietnamite l’opportunità di commercializzare domanda e offerta, accedere a nuove tecnologie in Italia, esplorare modi per ottenere una maggiore qualità delle importazioni e prendere piede nella catena di fornitura e valore globale.

Roberto Luongo, direttore generale dell’Agenzia per lo sviluppo del commercio italiano (ICE), ha dichiarato all’agenzia di stampa vietnamita che il Salone dei prodotti agricoli vietnamiti Macfrut 2022 aiuterà a espandere la cooperazione e gli scambi tra i due paesi e a rafforzare le attività di investimento bilaterale. Ha osservato che il commercio bilaterale è di circa 4,5 miliardi di euro (4,75 miliardi di dollari) all’anno.

Ha rivelato che l’ICE vuole promuovere l’immagine dell’Italia in Vietnam e ottenere maggiori opportunità di business per entrambe le società.

L’ICE sosterrà un gruppo di lavoro del governo italiano con le aziende per visitare il Vietnam entro la fine dell’anno, ha aggiunto.

Macfrut è la seconda più grande fiera annuale di frutta e verdura in Europa. L’evento di quest’anno ha circa 800 sale e dovrebbe accogliere circa 32.500 spettatori.

L’Europa importa circa 3,5 miliardi di dollari di prodotti agricoli dal Vietnam ogni anno.- VNA