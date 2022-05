In Italia, McDonald’s offre uno spuntino divertente (molto italiano) nel menu

In Italia, McDonald’s offre ormai un’esperienza culinaria degna dei migliori ristoranti (beh, quasi). Il 30 marzo Dictogues am_amberjs Ha attirato l’attenzione di milioni di utenti di Internet pubblicando un video intitolato “Le cose al McDonald’s italiano hanno un senso”Rivela al mondo la verità più incredibile.

Per un euro, puoi ordinare una porzione Parmigiano reggiano al dettaglio Abbastanza per fare una pausa “locale” dopo aver mangiato un grosso hamburger e delle patate molto molto americane.

Il “Parmigiano Reggiano Snack”, noto anche come “formaggio tascabile” o “formaggio tascabile”, è la nuova tendenza di McDonald’s. In effetti, il McDonald’s italiano non è l’unico formaggio locale che si unisce al menu. I clienti possono ordinare anche mozzarella, pecorino, asiaco o provolone.