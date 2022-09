Veicoli elettrici ed economia circolare: Stellandis sviluppa il suo accento italiano

(AOF) – Stellantis e il suo partner Punch Powertrain hanno firmato un nuovo accordo per aumentare la produzione di trasmissioni elettrificate a doppia frizione (e-DCT) di nuova generazione per i veicoli Stellantis ibridi e ibridi plug-in (PHEV). Situato all’interno del complesso di Mirafiori a Torino, in Italia, l’impianto modernizzato integrerà la capacità esistente di Metz in Francia. Negli ultimi quattro anni, Stellantis ha investito oltre 5 miliardi di euro in nuovi prodotti o siti produttivi nelle sue attività italiane.

Altri progetti accelerano la transizione di potere globale di Stellandis. La joint venture 50/50 tra Stellandis e Punch Powertrain, nota come e-Transmissions Assembly, produce e fornisce rivoluzionari cambi eDCT per i modelli ibridi e PHEV di prossima generazione dell’azienda, consentendo l’elettrificazione dei vari marchi Stellandis con prodotti puliti, sicuri e convenienti soluzioni. .

L’inizio della produzione del nuovo sito di assemblaggio e-transmission di Mirafiori è previsto per la seconda metà del 2024. A pieno regime, gli stabilimenti di Mirafiori e Metz (Francia) riforniranno tutti i corrispondenti siti produttivi Stellandis in Europa.

Inoltre, lo stabilimento di Melfi, associato al sito di Sochaux in Francia, fornirà STLA Medium, una nuova piattaforma elettrica progettata esclusivamente per il mercato dei veicoli elettrici, con un elevato grado di flessibilità e 700 chilometri di autonomia previsti.

Automotive Cells Company (ACC), di cui Stellandis è azionista per un terzo, prevede di costruire una terza fabbrica europea di celle per batterie a Termoli, potenziando il sito esistente di Stellandis per supportare la produzione di batterie per veicoli elettrici.

La società ha inoltre annunciato che il campus di Mirafiori ospiterà il suo principale hub dell’economia circolare. Previsto per un ulteriore sviluppo, il centro concentrerà le sue attività iniziali sull’uso responsabile dal punto di vista ambientale di veicoli e pezzi di ricambio, sul ricondizionamento dei veicoli, sullo smaltimento a fine vita e sulla rigenerazione dei componenti, che dovrebbe espandersi in tutto il mondo. . Ciò aiuterà l’azienda a quadruplicare i ricavi derivanti da parti e durata prolungata e ad aumentare i ricavi dal riciclaggio di 10 volte nel 2030 rispetto al 2021.

È un modello di business a 360 gradi basato sulla strategia delle 4 R: riparare, riutilizzare, rinnovare e riciclare. Questa business unit indipendente dovrebbe generare ricavi per oltre 2 miliardi di euro entro il 2030.

La Business Unit Stellantis Circular Economy è una delle sette attività redditizie annunciate nel piano strategico Dare Forward 2030, che prevede, tra gli altri, obiettivi ambiziosi soprattutto in termini di decarbonizzazione.