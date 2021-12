Video spaventoso: l’autore di una sparatoria al liceo del Michigan si traveste da sindaco per entrare in classe

È un documento spaventoso pubblicato da un adolescente sul social network Tik Tok durante le riprese alla Oxford High School nel Michigan. In questo video possiamo vedere gli studenti riuniti in una stanza e aspettare in silenzio. Sanno che c’è una sparatoria nella loro scuola.

Improvvisamente qualcuno bussa alla porta e dice loro: “Puoi andare…”

Gli adolescenti esitano e alcuni si chiedono se questo sia uno stratagemma per il tiratore.

L’adolescente risponde: “Non vogliamo correre rischi adesso”. La persona dietro la porta insiste. È dato: “Vai fratello”

Poi uno studente ha detto: Mio fratello ha detto: “Attento, è una bandiera rossa”.

Gli studenti poi scappano dalla finestra e vengono accolti dalla polizia, che cerca di rassicurarli.

L’autore della sparatoria, anch’egli studente della Oxford High School, ha 15 anni. Alla fine è stato arrestato dopo che tre sono stati uccisi e otto feriti, incluso un insegnante, ha detto la polizia locale.

Michael McCabe, un funzionario dell’ufficio dello sceriffo della contea di Oakland, ha affermato che il presunto tiratore non ha spiegato cosa ha fatto.

“La polizia ha arrestato il sospetto entro cinque minuti dalla prima chiamata” ai servizi di emergenza, ha detto ai giornalisti.