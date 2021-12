Quotidien, Gaumont, Luc Besson… intendono andare davanti alla giustizia

IlIl polemista di estrema destra Eric Zemmour ha annunciato la sua candidatura alla presidenza della Repubblica francese martedì pomeriggio, in un video clip pubblicato su YouTube.. In esso elogia la Francia del passato, la francese Giovanna d’Arco, Johann Halliday, il generale de Gaulle… e distorce l’immigrazione e la sinistra islamica… Per sostenere le sue osservazioni, usa brani tratti da film e reportage.