La plastica riciclata contamina il cibo con particelle tossiche

IL plasticaplastica lui è il MaterialeMateriale più comunemente utilizzato per l’imballaggio di alimenti e bevande nel mondo; Il 20% è plastica prodotta per scopi alimentari. Queste materie plastiche, spesso monouso, finiscono per essere bruciate o in natura, causando un enorme inquinamento. IL Raccolta differenziataRaccolta differenziata È una delle soluzioni proposte per affrontare questo problema. Ma come altre forme di plastica, la plastica riciclata a diretto contatto con il cibo può contaminarlo particelleparticelle Sostanze chimiche i cui effetti sulla salute a lungo termine non sono noti. Un recente studio pubblicato in Pressa dell’Università di Cambridge Ha studiato questo problema e ha scoperto che le sostanze chimiche nocive della plastica riciclata possono contaminare il nostro cibo.

Gli effetti sulla salute sono ancora in discussione

Il PET è un tipo di plastica ampiamente riciclato – viene utilizzato per produrre la maggior parte delle bottiglie di plastica – ma sembra che il PET riciclato contenga contaminanti chimici che compaiono durante il processo di riciclaggio e che possono trasferirsi agli alimenti a contatto con esso. La revisione sistematica è stata pubblicata in Pressa dell’Università di Cambridge Indica che è in corso una migrazione da benzenebenzeneUn noto cancerogeno per l’uomo secondo lo IARC (Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro)lo stirene, è cancerogeno per ratti e classificato come probabile cancerogeno per l’uomo nonostante prove limitate, e Bisfenolo ABisfenolo Aun disturbo endocrino.

Gli autori sottolineano che ci sono pochissime informazioni sulla potenziale migrazione di contaminanti chimici da plastica riciclata diversa dal PET (Polietilene). Anche i confronti tra plastica riciclata e non riciclata sono limitati nella letteratura scientifica. Finora non è possibile sapere se la plastica riciclata contamini il nostro cibo più o meno della nuova plastica. Un’altra preoccupazione è l’uso di plastica non alimentare legheleghe Da plastica alimentare riciclata. Può contaminare il cibo con particelle finora sconosciute. Anche gli effetti a lungo termine degli inquinanti degli imballaggi alimentari in plastica sono oggetto di accesi dibattiti tra i professionisti.