Il Comitato per l’assunzione dei medici incontra il Ministero della Salute

Il 24 gennaio 2022, il South Dundas e il South Stormont Joint Recruitment Committee for Physicians hanno tenuto un incontro con il Dipartimento della Salute, nell’ambito della Conferenza annuale dell’Ontario Rural Municipal Association (ROMA)

Dal 2020, South Dundas e South Stormont hanno lavorato per attirare più medici nelle loro comunità

“Abbiamo bisogno che la comunità medica capisca ciò che sappiamo da tempo negli Obiettivi di sviluppo sostenibile: che abbiamo bisogno di medici per servire le nostre comunità”, ha affermato il sindaco Brian McGillis di South Stormont. “I dati raccolti attraverso questo sondaggio verranno utilizzati per fornire un valido business case per medici e professionisti che desiderano stabilire, espandere o riposizionare la propria pratica medica in una comunità più ampia con esigenze dimostrate”.

Gli sforzi del comitato hanno portato al reclutamento di due nuovi medici per sostenere la comunità. Tuttavia, con i medici che vanno in pensione e le loro esigenze sempre crescenti, la commissione ha bisogno del sostegno dei livelli più alti del governo.

Durante l’incontro, la portavoce del comitato, il vice sindaco di Southern Dundas Kristen Gardner, ha evidenziato le questioni chiave che devono affrontare le due congregazioni. Il comitato ha invitato il ministero a sostenere ulteriormente gli sforzi per nominare medici, pari opportunità per l’assistenza sanitaria nelle aree rurali e un sistema sanitario più completo che fornisca servizi specializzati più vicini a casa.

“Ma abbiamo anche bisogno di essere ascoltati e sostenuti dai nostri partner di contea ed è quello che miriamo a raggiungere oggi. I residenti rurali meritano pari opportunità nell’assistenza sanitaria”, ha affermato la signora Gardner.

Il sindaco di South Stormont, Brian McGillis, ha aggiunto: “L’accesso all’assistenza sanitaria è stato a lungo un problema nel nostro quartiere e, poiché le nostre comunità continuano a crescere, dobbiamo adottare misure per migliorare i servizi sanitari che ricevono i nostri residenti”. Per farlo in modo efficace, abbiamo bisogno di ulteriore sostegno da tutti i livelli di governo.

L’obiettivo del comitato è che la contea dimostri il proprio sostegno e impegno a diventare un attore nel reclutamento di medici rurali e nel progresso dell’assistenza sanitaria rurale.