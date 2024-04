Sostegno alle vittime degli effetti nocivi dei fluorochinoloni: il diritto di France Assos Santé di allertare l'Autorità Superiore della Sanità

Il 5 aprile 2024, France Assos Santé ha esercitato il suo diritto di allertare l'Autorità Superiore della Sanità (HAS). La nostra richiesta riguarda lo sviluppo di raccomandazioni per la gestione delle vittime di gravi effetti avversi dei fluorochinoloni, antibiotici noti per essere altamente tossici per la salute umana.

Gli effetti registrati includono: disturbi muscoloscheletrici con disabilità, neuropatia periferica, disturbi neurologici e psicologici, disturbi dell'udito, problemi cardiaci e altri.

L'Associazione di Assistenza e Informazione sugli Effetti Nocivi dei Fluorochinoloni ha raccolto 600 testimonianze di persone gravemente colpite da questi complessi effetti terapeutici.

Le malattie derivanti dall'uso dei fluorochinoloni sono spesso fraintese dalla professione medica, o addirittura negate da un gran numero di medici che non dispongono di un protocollo stabilito per la cura delle persone che ne soffrono.

Di conseguenza, i medici tendono spesso a prescrivere trattamenti che possono essere metabolicamente tossici per le vittime danneggiate in modo permanente dai fluorochinoloni, come il cortisone, che è noto per riattivare a distanza, o addirittura aggravare, gli effetti indesiderati degli antibiotici appartenenti a questa famiglia.

È necessario pensare fondamentalmente in modo che questo problema di tossicità venga preso in considerazione, in proporzione al danno causato a persone la cui salute e vita quotidiana sono peggiorate in modo intollerabile.

È anche sulla base della qualità delle cure, di cui HAS vuole essere garante, che esercitiamo questo diritto di allerta.