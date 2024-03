Video esclusivo – Nolwyn Leroy grida: “Non possiamo abituarci alla miseria quotidiana”

Questa sera, non perdetevi la trasmissione su TF1 del programma Enfoirés. Anche quest'anno, Quarantasette celebrità Si sono riuniti sul palco per Raccogli più soldi possibile per Restos du coeur. Tra loro, Regolare: Nolwyn Leroy. Ancora una volta, il vincitore è dentro Accademia delle stelle 2 Ha messo in pausa la sua carriera per una settimana per questo Aiutare le persone in situazioni instabili. Anche il cantante lo è In collaborazione con diverse associazioni ed entiin particolare la Fondazione Abbe Pierre, che gli sta particolarmente a cuore: “[Cette année] Abbiamo festeggiato il 35° anniversario dei ristoranti [du cœur]Di più [aussi] Il 70° anniversario della ripresa dell'abate nell'inverno del 1954“, ricorda il cantante nello show 1 ora con…, ospitato da Bernard Montiel su RFM. Un grido del cuore che fa luce L'importanza della partecipazione.

“Oggi ti trovi in ​​questa situazione… Certamente, Abate [Pierre] Lo sapeva Il dramma quotidiano della gente in strada e l’instabilità non finiranno con lui. Abbiamo bisogno che le persone continuino a portarci questo messaggioAiutare a raccogliere fondi e cercare di far accadere le cose. “Per me è importante.” Ha detto Nolwen Leroy, sopraffatta dall'emozione e dalla rabbia quando ha visto uomini, madri e bambini perdere tutto e dormire fuori. “Non possiamo abituarci a questa miseria quotidiana. Dillo a te stesso che è il destinoChe ci sono ricchi e ci sono poveri. […] Tutti i francesi sono così Triste e terrorizzato da questa situazione“. È stato un vero e proprio urlo da parte della madre che si è confessata “Trovi difficile parlarne” La tocca molto.

Quarantasette artisti si sono riuniti sul palco per Restos du coeur

Questa sera, su TF1, non perdetevi l'esibizione di Nolwenn Leroy nello spettacolo Enfoirés. E insieme a lui, gli spettatori potranno farlo Trova membri delle forzecome Patrick Bruel, Cade Murad, Zazi, Sebastien Chabal, Patrick Fiore, Jennifer, Michel Larocque, Jean-Baptiste Meunier o Christophe Willem. Altri artisti sono tornati Spegniamo insieme la trentacinquesima candelina, dopo tanti anni di assenza, tipo la mia umiltà, Lara Fabiano E Danny Boone. Come ogni anno, Principianti Santa, Claudia Tagbo, Gaetan Roussel, Wayker, Germaine Louvet – hanno mosso i primi passi sul palco di Enfoirés; Tuttavia, dovremo ancora aspettare qualche ora prima di scoprire che salsa avevano… Sappiamo che gli Enfoiré adorano infastidire i neonati!

L'intervista completa con Nolwenn Leroy condotta da Bernard Montiel potrà essere ascoltata sabato 2 marzo alle 1 ora con…su RFM, dalle 12.00.

Articolo scritto in collaborazione con 6Médias.

Crediti immagine: screenshot di RFM