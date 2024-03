Post WWE SmackDown: Cody Rhodes ha parlato

Durante l'episodio di SmackDown del 1 marzo 2024, The Rock ha lanciato una sfida a Cody Rhodes e Seth Rollins per un match a WrestleMania 40, ma la sfida deve ancora avere risposta.

Un evento straordinario è accaduto dopo l'annuncio della partecipazione di Cody Rhodes a SmackDown La WWE ha chiaramente deciso di mantenere viva la suspense Per quanto riguarda la risposta di Cody Rhodes. Infatti American Nightmare era presente allo spettacolo, presentandosi addirittura al pubblico facendo la battuta: “C'era la roccia lì?” Cosa ha detto ?''.

Ma poco prima, Cody Rhodes ha affrontato Drew McIntyre in un singolo, che ha vinto per squalifica dopo l'interferenza di Grayson Waller. Cody è riuscito a far uscire i due dal ring con un Cross Rhodes e ha detto:

“Bene, cosa facciamo?” Questo non mi è mai successo. Ehi, una domanda veloce per te. Rock è stato qui prima? Cosa ha detto? Ehi, questo è mio cugino Berkeley. Berkeley, sono stato lì tutto il tempo. Cosa ha detto Rock? Cosa ha detto ? Cosa ha detto di queste persone? Cosa stanno facendo ? [Berkley lui dit que The Rock a dit qu’il consommait de la cocaïne et de la méthamphétamine.] Dio mio ! Ci sono bambini qui. Oh, Burke, non possiamo dirlo qui. Bo Berkeley. È stata una serata meravigliosa. Mi piace sempre venire a SmackDown. Grazie !''

Discorso di vittoria di Cody Rhodes che chiede dell'apparizione di The Rock stasera 🏆#Smack Down pic.twitter.com/GHlNC3gAdf — hartxx (avvocato di Ja Morant) (@luvhartxx) 2 marzo 2024

Quindi dobbiamo essere pazienti prima di ottenere la risposta di Cody Rhodes.

Fonte immagine: WWE