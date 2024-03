Dov'è Kate Middleton? Il palazzo è stato costretto a rispondere alle preoccupazioni dei netizen

Sui social si stanno diffondendo voci sullo stato di salute della principessa Kate Middleton. “Ma dove sei andato?“,”Non è stata scattata una sua foto da mesi“, si legge in particolare su Twitter. Voci e preoccupazioni alle quali Kensington Palace è stato costretto a rispondere: “Kensington Palace lo scorso gennaio ha chiarito le tempistiche per il recupero della principessa e forniremo solo aggiornamenti significativi“, ha annunciato il palazzo in un comunicato stampa a Us Weekly.

Ricordiamo che la principessa Kate Middleton non appare in pubblico da dicembre. Lo scorso gennaio è stata ricoverata in ospedale per due settimane, contemporaneamente al re Carlo III. Kensington Palace aveva fatto sapere che la principessa avrebbe dovuto sospendere le sue funzioni fino a Pasqua.