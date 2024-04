Verso le stelle: ecco tutto ciò che potresti non sapere sulla vita quotidiana nello spazio

In questo nuovo episodio del video “Testa tra le stelle”, Luc Gilson e Pierre-Emmanuel Paulis, formatore del Centro Spaziale Europeo e presidente della Belgian Mars Society, danno uno sguardo alla vita quotidiana nello spazio, in modo molto pratico . .

Oltre alle attività professionali, gli astronauti devono dedicare tre ore al giorno anche all'esercizio fisico. “Siamo in uno stato di assenza di gravità, quindi non camminiamo più e non solleviamo più cose. Il fatto di volare costantemente porta all'atrofia dei muscoli che siamo abituati a utilizzare: gambe, polpacci, polsi, braccia, bicipiti, ecc. Quindi dobbiamo esercitarci. Altrimenti, quando torneremo, sarà un disastro. Non sappiamo più camminare e perdiamo l’equilibrio. Non sappiamo più come trasportare le cose. I muscoli si sono atrofizzati al punto che non sappiamo più come utilizzarli per la forza di gravità.“, spiega il formatore del Centro spaziale europeo.

Anche Pierre-Emmanuel Boulos coglie l'occasione per decostruire un preconcetto. “Siamo senza peso, non perché siamo lontani dalla Terra, ma perché stiamo cadendo verso la Terra ad una velocità di 28.000 km/h, siamo in uno stato costante di caduta libera. A un'altitudine di 400 chilometri, dove volano veicoli spaziali con equipaggio, la forza di gravità terrestre rimane pari al 94% rispetto alla superficie. Ma stiamo andando troppo veloci per non cadere. Questo è ciò che dà l'impressione che gli astronauti stiano volando“.

L'urina diventa… acqua potabile

Che si trovino sulla Stazione Spaziale Internazionale o sulla Terra, gli astronauti devono sempre soddisfare i bisogni naturali. Se le feci vengono gettate nello spazio, l’urina diventa protagonista. “L'urina viene riciclata in acqua potabile, quindi gli astronauti bevono la propria urina e quella dei loro amici. Ma l’acqua proviene anche dall’umidità dell’aria. Fa molto caldo sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS, in inglese), circa 25 gradi, e non possiamo scendere sotto quella soglia. Gli astronauti sudano molto e noi raccogliamo l'umidità dell'aria per trasformarla in acqua potabile“, dice Pierre-Emmanuel Boulos.

“A bordo della Stazione Spaziale Internazionale ci sono due bagni. Per urinare, ciò avviene attraverso un tubo con un flusso d'aria che aspira l'urina. Nel caso delle feci, queste vengono poste in un contenitore, con raggi laser che aiutano a prevenirne la permanenza. Devi posizionare il sedere direttamente sopra la barra. Per tua informazione, ci sono degli specchi sul fondo della nave così possiamo vedere cosa stiamo facendo. Per vostra informazione, una volta arrivato alla Stazione Spaziale Internazionale, la prima missione di Thomas Pesquet è stata quella di riparare i bagni“, Lui continuò.