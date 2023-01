Il tempo per domenica 22 gennaio: freddo intenso, fiocchi di neve a est e venti gelidi nel Mediterraneo!

ricordare

– Freddo pungente in tutto il PaeseLe temperature sono da 3 a 5 gradi Celsius inferiori al normale

– Gelo generalizzato al mattinoa volte grave

– Neve leggera nelle pianure orientali del paese

– Forte Maestrale e Tramontana a 100 km/h nel sud-est

– Forte instabilità temporalesca in Corsicacon il raffreddore

evoluzione rispetto ad oggi

La situazione rimane di nuovo invariata, con minaccia di neve a est e tempo asciutto altrove. Il freddo è accentuato dal Bess che soffia notevolmente in gran parte del paese.







Dettagli per regione

il Grande Oriente un tu Giura per me Alvernia-Rodano-Alpi, Fa freddo, sotto un cielo spesso grigio. Attenzione per le scarse precipitazioni nevose che si verificheranno nell’arco della giornata, che potranno spargere terreno localmente fino alla pianura.

Min: -6 / -3 °C, Max: -1 / 2 °C

affiliato Hauts-de-France au Limousine Attraversa bacino parigino e il Centro Valle della LoiraIl freddo è la novità, sotto cieli nuvolosi e un rarissimo fiocco di neve ogni tanto senza alcun effetto.

Min: -6/-2°C, Max: 0/2°C

Le coste della Normandia e della Bretagna Nel bacino dell’Aquitania c’è più sole grazie all’aria più fresca, che viene aumentata dal vento.

Minimo: -5/-2°C, massimo 2/6°C

Nel Midi-Pirenei il tempo è ancora grigio e freddo, con qualche fiocco, a volte anche la piana di Tolosa.

Minimo: -3/0°C Massimo: 2/5°C

vicino al Mar MediterraneoIl sole è spesso velato. Il Maestrale e la Tramontana soffiano fino a 100 km/h per far sentire la sensazione del ghiaccio al vento!

Min: -2/2°C Max: 4/8°C







Infine, dentro corsol’instabilità è caratterizzata da rovesci temporaleschi, neve anche sulla costa in caso di forti piogge, che possono imbiancare temporaneamente il terreno ad esempio nella regione di Bastia.

Min: -1/5°C Max: 5/8°C

Direzione successiva: La situazione cambia un po’, con il perdurare del freddo invernale, con qualche crosta nell’est del Paese e più soleggiamento nell’ovest.