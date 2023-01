“Vergogna”, “rapina a calcio”: la polemica si è gonfiata dopo la vittoria del Manchester United sul City

Tuttavia, i cittadini hanno aperto le marcature tramite Grealish Con il grande aiuto di De BruyneMa questo senza fare affidamento sulla determinazione dei giocatori dell’Old Trafford e dell’arbitro.

Fa scalpore, infatti, il gol del pareggio firmato da Bruno Fernandes che ravviva il match. Si tratta di un errore arbitrale fatale? Possiamo pensarlo perché Marcus Rashford, che è stato licenziato in profondità da Casemiro, era in gran parte in fuorigioco nell’azione e continua i suoi sforzi, trascinando con sé i difensori del City. Quindi quella doveva essere la reazione dell’arbitro e poi del VAR. Ma così non è stato e il gol di Fernandez è stato finalmente convalidato.

Il resto, lo sappiamo: è il gol vittoria firmato… Marcus Rashford e stavolta altrettanto valido.

Sui social la polemica si è inasprita, con molti netizen che hanno iniziato a piangere dopo la decisione arbitrale (non) sull’1-1. “Come, nel 2022, con tutti gli strumenti a disposizione degli arbitri, possiamo ancora vedere decisioni così lunari? È una vergogna per il calcio”, “Arbitraggio disastroso, come puoi sbagliare così tanto a quel livello – lassù con il VAR” rubare il calcio.… Possiamo leggere in privato nei commenti su Twitter.