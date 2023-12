Venerdì in Guadalupa si è tenuta la prima conferenza caraibica sulla salute mentale

Depressione, stress, ansia, suicidio, autolesionismo. I professionisti della salute mentale si sono riuniti venerdì al Macte di Pointe-à-Pître per la prima Conferenza sulla salute mentale dei Caraibi. Inizialmente era previsto per ottobre, ma è stato posticipato a causa del passaggio di Storm Tammy. Cuba, Repubblica Dominicana, Giamaica, Trinidad e Tobago e ovviamente Martinica, Guyana, Guadalupa… In tutto c’erano dodici paesi rappresentati.

I paesi dei Caraibi discutono le loro pratiche e si prendono cura delle persone con sofferenza mentale. La Guadalupa ha introdotto un sistema innovativo e unico: EMADO, l’équipe mobile di psichiatria infantile. Aiuta gli adolescenti in crisi. Pubblicazioni che parlano delle esperienze avvenute in Guadalupa

•

© Dott. Kirin

Lo ha presentato il Dott. Stefan Heylen, psicologo clinico dell’EMADO e Dottore in Filosofia, per spiegare quanto questo approccio, iniziato nel febbraio 2021, sia innovativo. Un sistema che può essere completamente trasferito altrove, in altri Paesi. Il professor Stephane Amadeo, psichiatra praticante al CHUM, Centre Hospitalier Universitaire de Martinique. Congresso che è anche un’opportunità Scoprire esperienze, reti di cura, innovazioni e pratiche professionali che esistono in altri paesi dei Caraibi in relazione alla salute mentale. Tina Alexander è una consulente e assistente sociale specializzata in psichiatria in Dominica. Ha avviato un progetto per dare rifugio alle vittime di violenza domestica in Dominica. “Progetto ancora di salvezza per l’asilo sicuro”. Un modello che può ispirare le isole vicine. NB: L’UNDP è il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite

Traduzione fornita da Roxanne Cassin

Il progetto Safe Asylum Lifeline è arrivato in aiuto di 5 donne in pochi mesi in Dominica. Ha i mezzi per aiutare 10 donne in totale. READ E se finalmente capissimo il cancro?

“Un drogato di zombi amante degli hipster. Aspirante risolutore di problemi. Appassionato di viaggi incurabile. Appassionato di social media. Introverso.”