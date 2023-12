11 pepite sulla Terra da far conoscere a bambini e ragazzi

Questo interesserà anche te [EN VIDÉO] Antartide: scopri l’affascinante libro del fotografo Greg LeCour Alla fine dell’estate australiana, il fotografo Greg Lecoeur, l’apneista Guillaume Néry…

A corto di idee per Natale? Futura ti viene in soccorso e ti propone 11 libri da mettere sotto l’albero per i tuoi bambini, piccoli e grandi che siano!

Per i più giovani

Spazzerò il pavimento

Parola dell’editore: “Attraverso una scrittura poetica e sensibile, questo album descrive i gesti semplici di un bambino che vuole proteggere il pianeta a tutti i costi. Senza giudizi o critiche, sfida il giovane lettore e lo invita a considerare l’impatto delle proprie azioni sulla Terra e a comprendere l’importanza di prendersene cura. »

Parola dell’editore: Un’opera che merita applausi per la sua poesia e il tono decisamente positivo.

Piccola amamelide

Parola dell’editore: “La piccola Amamelide non è molto anziana ma le sue giornate sono sempre impegnate. L’anno passa così velocemente con lei che non vedi passare le stagioni! In primavera raccoglie un uovo abbandonato. In estate , impara a lasciarsi andare e a godersi il sole. In autunno, lei e i suoi compagni incontrano un tronco infestato. E in inverno, è quasi circondato dalla neve…”

Parola dell’editore: Un gioiello di tenerezza e ingegno, servito da una piccola strega con una grande personalità e illustrazioni piene di poesia.

Foresta di fratelli

Parola della redazione: “I due fratelli hanno ereditato ciascuno metà della stessa foresta. Il primo semplicemente si sistema, ama la natura così com’è. Il secondo ha grandi progetti, non ha paura di fare spazio, anche se questo significa modificare radicalmente il paesaggio … Una meravigliosa metafora del modo in cui “Le nostre azioni modellano la natura che ci circonda. Un album meditativo, che contempla senza giudizio, quasi senza parole, il tutto con tenerezza.”

Parola dell’editore: Un libro ricco, dove le illustrazioni dell’autore bastano per evidenziare un’affermazione potente che lascia il lettore libero di decidere cosa è bene…o no!

Un po ‘di più

Parola del redattore: “L’albero è fragile, devi prenderti cura di lui. Devi prendertene cura come un amico. Io e il mio albero ci prendiamo cura l’uno dell’altro. A volte mi regala una pigna. Uno è poco, ma attenzione, è tutto, bisogna trovare il giusto equilibrio. “Ma se un giorno non ci saranno più le pigne, ci saranno ancora le loro spine, i rami e le radici…”

Parola dell’editore: un album pieno di umorismo sul consumo eccessivo, da godersi senza moderazione!

Snack Filosofici – Natura e Inquinamento

Parola dell’editore: “La natura, oltre al nutrimento che fornisce al nostro corpo, nutre anche la nostra anima. Ci porta tutti i tipi di sentimenti, bellezze, suoni, colori e sensazioni di cui non possiamo vivere senza.”

Parola dell’editore: intelligente, divertente e pertinente, perfetto per rispondere alle prime domande filosofiche… e darne origine a nuove!

Addio, 9 anni!

Parola dell’editore: “Tra pochi giorni Tamara compirà 10 anni e nulla sarà più come prima. Perché, secondo lei, ci sono tre età principali nella vita umana: 1 minuto, 10 anni e 100 anni. Prima di compiere 10 anni Dall’età cominciamo a chiederci, a interessarci a tutto, a guardare le notizie, a sorprenderci, a realizzare cosa non va: il polo che si scioglie, la guerra che sta uccidendo… Tamara è inquieta e ribelle. Come faremmo altrimenti? Scrisse nel suo quaderno intitolato “Consigli e segreti fondamentali”: “Diventa Presidente della Repubblica al più presto possibile. “, esorta. Ma secondo i suoi calcoli, dovremo aspettare fino al 2022. È una lunga strada. “Siamo a corto di tempo. Tamara deve trovare qualcos’altro…”

Parola dell’editore: Morire ridendo, il libro filosofico occasionale di Julie Zinati, non è invecchiato per niente. Parliamo di ambiente con entusiasmo e freschezza, e ricordiamo ai bambini che il futuro è loro.

Dal lato adolescenziale

Novità verdi

Parola del redattore: “Nove notizie per sensibilizzare sulla fragilità della Terra, perché è urgente rispondere e allertare i giovani affinché il pianeta rimanga abitabile anche domani. »

Parola dell’editore: un cast a cinque stelle per questo lavoro a nove voci, orchestrato dal compianto e illustre Hubert Reeves.

Nausicaa Valle del Vento

Parola dell’editore: “Questo è il capolavoro di Miyazaki (La principessa Mononoke viene rapita…), il suo unico fumetto fino ad oggi, ed è stato acclamato dalla critica come uno dei migliori fumetti di tutti i tempi. Lì troviamo i temi preferiti dell’autore: l’apologia del pacifismo e della natura ribelle e la necessità di rispettarli. La sua eroina, forte e fragile, incarna in realtà tutti coloro che anni dopo lo avrebbero reso famoso attraverso i suoi film. »

Parola dell’editore: Sì, prima che Nausicaä apparisse nel cinema, era soprattutto l’eroina dell’unico manga che Miyazaki iniziò nel 1982! Un capolavoro dal messaggio straordinariamente all’avanguardia e vivido.

disobbedienza

Parola dell’editore: “Non fare questo, non fare quello”, conosciamo la canzone, quella che diciamo ai bambini per prepararli alla vita nella società. Dovremmo imparare ad obbedire con il pretesto che dovremo fare così per tutta la vita? Come puoi essere libero se ti sottometti alla volontà di qualcuno? »

Parola dell’editore: In un momento di disobbedienza civile per difendere un pianeta a rischio, questo lavoro fa luce in modo intelligente su un argomento delicato. Abbastanza per illuminare le menti.

Per favore, disegnami un capodoglio

Parola dell’editore: “L’illustratrice Pom Bernos non ha mai visto un capodoglio con i propri occhi, ma è affascinata dalle avventure di François Sarano in oceanografia. Armata della sua scatola colorata di matite colorate, ha deciso di intervistare il famoso oceanografo, subacqueo e autore “Per scoprire tutto sulla vita intima di questi enormi cetacei. Ma silenziosi. Questo libro è la storia del loro incontro e dei loro scambi, raccontata con tutta la freschezza e lo stile incomparabili di un pittore falsamente ingenuo.”

Parola dell’editore: un libro divertente, informativo e poetico che ti fa venire voglia di proteggere quella grande bestia che è il capodoglio.

Mele miracolose

Parola del redattore: “Sebbene sia cresciuto in una fattoria, Akinori Kimura non era destinato a diventare un contadino. Ma dopo il suo matrimonio, ha finito per rilevare la fattoria di suo suocero. Trascorre bellissime giornate in campagna, ma il suo la sua vita quotidiana viene sconvolta quando scopre… “Con suo orrore, sua moglie è allergica ai pesticidi che usa per coltivare i suoi meli. Prima per amore, poi per convinzione, Akinori Kimura si trasformerà in un visionario agricoltore e cambiare completamente il modo di concepire la sua professione e il suo rapporto con la natura.”