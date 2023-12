Scienza, consapevolezza e progresso: scoperte nella ricerca sul cancro con Cédric Blancpain

L’équipe di Cédric Blancpain ha dimostrato che la molecola Netrin-1, espressa dalle cellule tumorali di molti tumori, stimola la transizione epiteliale-mesenchimale (EMT), un processo chiave nella formazione di metastasi e nello sviluppo della resistenza agli agenti terapeutici. Un farmaco mirato a Netrin-1 aiuta a prevenire l’EMT nel cancro. Questa scoperta fu oggetto di due pubblicazioni nello stesso numero di Nature. Puoi leggerlo ecco et al ecco . Il farmaco, sviluppato da NETRIS Pharma, consente quindi di ridurre la formazione di metastasi e la resistenza alla chemioterapia mirando all’EMT. Questo effetto è già stato dimostrato in pazienti affette da cancro dell’endometrio, grazie a una collaborazione con l’Università di Lione.

Il ruolo del collagene nel cancro della pelle Un’altra importante scoperta, fatta questa volta da uno dei dottorandi di Cédric Blancpain qualche settimana fa, riguarda… L’effetto dell’ambiente che circonda le cellule tumorali sulla loro crescita. Noureddine Bansakal Osserva lo sviluppo del cancro della pelle in diverse parti del corpo del topo. La microscopia intravitale gli ha permesso di osservare lo sviluppo del cancro negli animali vivi seguendo lo sviluppo dalla prima cellula trasformata fino allo sviluppo di tumori invasivi. Questa tecnologia è estremamente rara e consente agli scienziati di effettuare ricerche in profondità nei tessuti, anche umani, senza la necessità di prelevare campioni. Nordin Pansakal osservò che i tumori si sviluppavano nelle zampe e nelle orecchie ma non nella parte posteriore del topo, sebbene le cellule crescessero in modo significativo. Questa osservazione gli permise di capire che la differenza non risiedeva nelle cellule stesse, ma nel loro ambiente. Il livello di collagene molto più elevato nella parte posteriore rispetto ad altre aree del corpo del topo impedisce alle cellule tumorali di penetrare nei tessuti. l’ambiente In questo modo può dettare alla cellula se diventerà cancerosa o meno. Controlla qui L’articolo pubblicato su Nature è il risultato di questa ricerca. Successivamente verranno quindi studiati anche i microambienti di altri tumori.