Monete Fortnite della settimana 4 di Omega Knight, dove trovarle per le sfide? – Rompi capovolgi

Settimana dopo settimana, verranno trovati codici di livello superiore per sbloccare i cosmetici per il Pacchetto Cavaliere Omega! Vi presentiamo gli stadi nella quarta settimana.

Un nuovissimo skin pack è disponibile nell’Item Shop È un gioco elettronico : libbra Pacchetto Omega Chevalier ! Si ottengono in cambio di V-Bucks e per poter ottenere i vari cosmetici che fanno parte di questo pacchetto, dovrai completare le attività.

Queste missioni vengono rilasciate settimanalmente per quattro settimane e possono essere completate fino al 3 giugno, a condizione che tu possieda la skin del Cavaliere Omega! ogni settimana questo 7 gettoni Che verrà trovato per sbloccare uno dei cosmetici. Esplorare Posizione delle icone nella settimana 4.

Dove sono i codici della settimana 4 per la skin di Omega Knight in Fortnite?

Ogni settimana per quattro settimane, in Fortnite verranno trovati 7 gettoni per i giocatori che lo possiedono Pacchetto Omega Chevalier. Questi codici sbloccheranno i cosmetici dalla confezione, a condizione che tu li trovi! In totale, Questi sono 28 gettoni che verranno trovati per sbloccare ogni oggetto del pacchetto.

A settimana 4Ecco la posizione di tutti i gettoni di livello che vuoi trovare, che ti permetteranno di sbloccare i cosmetici dal pacchetto Omega Knight:

Avatar dei Cavalieri Omega della settimana 4 di Fortnite

Visita il gioco ogni settimana per trovare tutti i token skin

