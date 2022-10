Veglia ancora Arancio per forti piogge e temporali

Orange Awakening è stato lanciato venerdì alle 17:00. Le piogge si susseguono. Sono localmente sostenibili e ventose. Si teme forti precipitazioni sia nella Grande Terre, a nord di Basse Terre, ma anche sulla costa sottovento. La quantità di doccia diminuisce gradualmente durante la notte. Dopodiché, il tempo è più calmo prima di una nuova ripresa dell’attività piovosa durante il sabato pomeriggio.

Abbiamo notato questo pomeriggio di precipitazioni: 96 mm a Sainte Rose Viard, 67 mm a Sainte-Rose, 74 mm a Morne à l’Eau, 55 mm a Sainte Anne Marly, 38 mm a Le Moule, 66 mm nel Canale Petit Gros Cap.

Per quanto riguarda le misure comportamentali individuali raccomandate dalla contea. Scoprilo prima di iniziare il viaggio e fai molta attenzione. Evita di camminare in montagna e in collina. Se vivi in ​​una zona allagata, proteggi la tua proprietà che potrebbe essere danneggiata e osserva l’aumento dell’acqua.

Se la tua casa è minacciata da una frana, lasciala o preparati a evacuare rapidamente. Fornitura di fonti di illuminazione di emergenza Fornitura di acque reflue e acqua potabile in caso di temporale: evitare di utilizzare telefoni ed elettrodomestici. Non ripararsi in una zona boscosa, vicino a torri o colonne, o sotto un albero appartato.