Giochi in ghisa e acqua, fa bene alla salute!

Geraldine Zamansky, giornalista per Magazine de la Santé su France 5 e ogni sabato con noi su franceinfo, viene a minare a priori i laboriosi praticanti di manubri.

franceinfo: Gli scienziati hanno davvero dimostrato che “alzare la ghisa” è benefico?

Geraldine Zmansky: Certamente, aumenterà l’aspettativa di vita. È il risultato di a Studio enorme che segue per un decennio quasi 100.000 volontari, inizialmente di età compresa tra i 55 e i 74 anni. Il bodybuilding con manubri o altri accessori per le gambe, ad esempio, riduce il rischio di morte dal 9 al 22%. Dipende dalla frequenza delle sessioni, ovviamente: più fai, più sei protetto.

L’autrice principale di questo studio, Jessica Goerzeltz, me lo ha presentato con un entusiasmo alquanto insolito. Perché questa ricercatrice del National Cancer Institute degli Stati Uniti, è lei stessa una fan dell’allevamento della ghisa. Ed è felice di combattere i cliché negativi associati ai “bodybuilder”. Infatti questo tipo di esercizio, spesso mirato, aumenterebbe la massa muscolare a scapito del grasso, e questa migliore distribuzione è stata di fatto legata a una minore mortalità.

Quanti chilogrammi devi sollevare per ottenere questo risultato?

Quindi state tranquilli, l’età media degli intervistati era di 71 anni. Quindi Jessica Goerzeltz pensa che non si tratti di pazzi che portano 50 chili a debita distanza. Solo allenatori abituali, magari in palestra, che hanno un aspetto stimolante per l’intensità dell’esercizio e per la salute mentale, e quindi la longevità.

Ma anche senza iscriversi a un club, l’idea è che dovresti aggiungere un po’ di allenamento con i pesi a un’attività fisica regolare e completa come camminare. Perché il rischio di morte è ancora più basso: quasi la metà rispetto a chi non fa nulla! Puoi usare le bottiglie d’acqua come pesi per alcuni minuti ogni giorno, mentre ascolti la radio, ad esempio.

E alcuni esercizi di bodybuilding possono anche combattere il mal di schiena?

Soprattutto se è realizzato in piscina, come mostrato studio scozzese Questa volta. Anche qui il principale autore Stelios Psycharakis non era a caso interessato a lei: prima di dedicarsi alla biomeccanica degli sport acquatici, era un nuotatore di alto rango. Lui e i suoi colleghi hanno identificato gli esercizi più efficaci per il mal di schiena, con foto e descrizioni di supporto.

Con un punto chiave: devi costruire la schiena, ovviamente, così come gli addominali e i glutei. Quindi, questo crea almeno una duplice motivazione per intraprendere l’avventura: ridurre il dolore e migliorare il tuo carattere?

