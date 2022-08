I segreti della stella Betelgeuse – Liberazione

Abbiamo studiato la vita delle stelle per decenni usando i migliori telescopi del mondo, ma questo non l’abbiamo mai visto prima: una stella esplode parzialmente, espelle un enorme pezzo di materia e poi passa diversi anni a riprendersi come non potrebbe . Non superarlo. Questo è esattamente ciò che accade a Betelgeuse, che gli osservatori del cielo notturno conoscono bene: è la brillante stella arancione in alto a sinistra della costellazione di Orione, visibile tutta la notte in inverno alle latitudini delle principali città francesi. Si trova a circa 500 anni luce dalla Terra, e quindi la sua luce impiega circa 500 anni per raggiungerci – la osserviamo con i nostri occhi o con i telescopi, come era cinque secoli fa.

L’incidente è avvenuto nell’ottobre 2019. All’improvviso, la stella solitamente brillante ha perso il suo splendore. È diventato noioso e poco appariscente ad occhio nudo. Usando il telescopio, siamo stati in grado di misurare l’inversione: la sua luminosità apparente è diminuita di un fattore 2,5. Ci si potrebbe chiedere se Betelgeuse stesse per morire. questo è gigante rosso È una stella invecchiata che si è espansa all’estremo dopo aver bruciato tutto l’idrogeno nelle sue riserve centrali. Deve presto (entro pochi anni, decenni, secoli o migliaia di anni?) porre fine alla sua vita espellendo violentemente le sue classi…