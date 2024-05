Fondata a Parigi nel 2013 da Boris Paillard, Romain Paillard e Sébastien Saunier, Le Wagon è diventata in pochi anni uno dei leader mondiali nella formazione intensiva in tecnologia e intelligenza artificiale. Certo, Ben Le migliori aziende di tecnologia educativa al mondo 2024 IL voltedispone anche di Le Wagon Miglior Bootcamp di codifica del 2024 SU Resoconto del corso. Presente a Parigi, Lille, Lione, Bordeaux, Nantes e Tolosa, oltre che in 44 città di 25 paesi del mondo, Le Wagon è anche una comunità internazionale di oltre 26.000 alumni composta da numerosi imprenditori (creatori di oltre 200 persone ) startup tecnologiche che hanno riunito più di un miliardo di euro in tutto il mondo), persone che vogliono cambiare carriera o migliorare le proprie competenze, Indipendenti O da Nomadi digitali.

Partecipa ai Wagon Training Camp quest’estate!

Dall’1Lui è Da luglio al 30 agosto 2024, trasferisciti in una filiale Le Wagon e formati in Sviluppo, Data Science o Data Analytics. Il programma prevede una formazione intensiva per 40 ore settimanali, apprendimento di gruppo durante tutta la giornata e l’ottenimento di un certificato riconosciuto a livello mondiale in soli due mesi. Inizia a formarti gratuitamente con i workshop Grazie ai tanti corsi disponibili online. Questi corsi gratuiti al 100% sono adatti a tutti, anche a chi è alle prime armi con la tecnologia.

Studenti: ottieni uno sconto

Quest’estate Le Wagon offre uno sconto di 1.000 € sui ritiri di formazione per gli studenti che completano il corso. Questa offerta è valida per tutti i ritiri a tempo pieno nei campus di Parigi, Lille, Bordeaux, Lione, Tolosa o Nantes e su presentazione di una tessera studentesca valida (anno 2023-2024 o 2024-2025). non esitare, Allenati quest’estate per ottenere il lavoro dei tuoi sogni all’inizio dell’anno scolastico !

Vari campi di addestramento incentrati sulla tecnologia

Sia in presenza nel campus che online al 100%, i bootcamp di Le Wagon si rivolgono principalmente alle aziende che cercano dipendenti esperti e formati nei settori del web, dei dati, della tecnologia e dell’intelligenza artificiale. Sviluppo web, data science e intelligenza artificiale, data engineering, data analytics, growth marketing, questi i bootcamp offerti da Le Wagon.

Sviluppo Web: adatto ai principianti senza alcun prerequisito, il programma di formazione “Sviluppo Web” ti insegnerà come sviluppare siti Web e applicazioni mobili, nonché i diversi linguaggi di programmazione e strumenti necessari per una carriera di successo in questo settore.

Data Science e Intelligenza Artificiale: vuoi migliorare le tue competenze nel settore dei dati e dell’intelligenza artificiale? Il percorso formativo “Data Science e Intelligenza Artificiale” è pensato apposta per te. Imparerai come sviluppare modelli di apprendimento automatico, creare le tue soluzioni di intelligenza artificiale e lavorare all’interno di un team.

Architettura dei dati: il bootcamp sull’architettura dei dati ti insegnerà a creare strutture dati sofisticate, consentendoti di elaborare dati di tutti i tipi e dimensioni. Al termine del programma di formazione padroneggerai le più recenti tecnologie di trasporto container, oltre a vari linguaggi di programmazione e strumenti tecnici.

Analisi dei dati: l’emergere dei big data ha portato le aziende a cercare esperti responsabili dell’analisi e della valutazione dei dati per trasformarli in dati strategici. Con il bootcamp Data Analytics imparerai come raccogliere, estrarre e trasformare i dati per renderli utili per la strategia di marketing della tua azienda.

Growth Marketing: 100% online, il bootcamp Growth Marketing ti consente di diventare un esperto in tecniche di marketing per far crescere ulteriormente la tua attività.

Vuoi candidarti? Niente è più facile! Fai domanda entro cinque minuti e organizza un incontro video di 30 minuti con il team di Le Wagon per discutere la tua candidatura e la selezione della formazione.

Articolo scritto in collaborazione con Le Wagon