La Niña, che influisce sul clima di parte del mondo, influirà sul manto nevoso questo inverno

Influenzando la posizione JetIl proseguimento di La Niña avrà conseguenze per le temperature e il manto nevoso quest’inverno, in particolare in Nord America. In Europa non si conosce l’impatto di La Niña, ma le previsioni per questo inverno dipingono tutte lo stesso scenario allarmante.

La Niña appare in fasi da uno a due anni, in alternanza con la sua controparte calda, El Niño. Questi due fenomeni sono caratterizzati da anomalie di temperatura su parte del Pacifico: le acque più fredde della media in questa specifica regione sono associate a La Niña, mentre le acque più calde sono associate a El Niño. La Niña ha subito diverse diminuzioni di intensità da settembre 2020, prima di aumentare nuovamente la scorsa primavera e continuare fino a settembre 2022. NOAA Prospettive sul clima Indica che il fenomeno si intensificherà durante il prossimo inverno Per il terzo anno consecutivoUn evento raro, ma non senza precedenti. Proprio come El Niño, La Niña influenza fortemente il clima in qualsiasi parte del mondo.

Previsioni di forti nevicate per il nord degli Stati Uniti e il Canada

La Niña di solito provoca la chiusura di un anticiclone nell’Oceano Pacifico settentrionale, aumentando la pressione Jet A nord: questo inverno è molto freddo in Canada e molto umido nel nord-ovest degli Stati Uniti (Washington, Montana, Wyoming), nel nord-est (New York, Massachusetts, Maine…) così come nella regione dei Grandi Laghi, e molto più caldo e più secco della media sulla metà dell’intero Sud, ecco cosa è successo nel 2020 e nel 2021. Posizione maltempo europa Ha condotto uno studio su vari modelli di previsione meteorologica a lungo termine (ECMWF e UKMO): mentre l’ECMWF prevede nevicate significative in Canada e un deficit negli Stati Uniti occidentali, il modello UKMO rivela previsioni più classiche di La Niña: gli inverni molto nevosi iniziano a Dicembre, e anche di più A gennaio, negli Stati Uniti nord-occidentali (comprese le Montagne Rocciose), nella regione dei Grandi Laghi, nel nord-est e in tutto il Canada. Previsioni abbastanza simili a quelle che queste regioni hanno sperimentato negli ultimi due anni: il manto nevoso è stato molto vantaggioso in particolare per gli Stati Uniti occidentali, mentre gli Stati Uniti meridionali hanno visto Inverno 2021-2022 storicamente caldo e secco.

Verso un inverno secco e mite in Europa?

L’effetto di La Niña sul clima europeo è sconosciuto: potrebbe essere inesistente o semplicemente sconosciuto allo stato scientifico attuale. Nei prossimi tre mesi (novembre, dicembre, gennaio), il manto nevoso è visto come in gran parte assente in tutta Europa dai modelli ECMWF e UKMO, in particolare dicembre che al momento promette di essere molto secco. Alcune nevicate sono previste per novembre, ma quanto segue non sembra abbastanza freddo da consentire l’arrivo della neve, al di fuori delle zone di quota più elevata. lo ricordo previsione a lungo termine Questi sono campioni sperimentali prelevati con una pinzetta. Ma se queste previsioni vengono confermate per l’inverno, il deficit la neve In gran parte dell’Europa sarà una pessima notizia per la biodiversità, le risorse idriche e l’economia delle attività ricreative in montagna.