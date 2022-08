Valence-d’Agen. Inizia molto prepotentemente nel villaggio italiano

essenziale

Il clou dei festeggiamenti estivi a Valence-d’Agen è la settimana italiana inaugurata il giorno del Tour de France. Il successo popolare è assicurato.

Il centro di Valence è stato in festa venerdì scorso. Da un lato è passato il Tour de France, ma questo è il primo giorno del paese italiano che da quattro anni viene a presentare i suoi prodotti dalla penisola e a deliziare gli amanti di questa cucina italiana. Appena andato il carro delle scope, il 4 settembre sono stati attaccati i locali ricavati nei vicoli, e il prodotto di punta del paese, le pizze, non è stato ignorato, anzi il pizzaiolo non ha soffiato un minuto.

Nella prima giornata si leggono i sorrisi sulla felice squadra italiana. Il giorno successivo, sabato mattina, si è svolta la cerimonia di apertura di questa settimana italiana, che ora fa parte del festival estivo. Come sempre tutto è ben fatto per rendere questo piccolo ricevimento un grande successo, non manca nulla, specialità, salumi, formaggi, pizze e altri vini da degustare, ma intrattenimento musicale nei colori della campagna con Gaetano.

Jean-Michel Baylet, sindaco e presidente di CC2R, e il suo team municipale hanno risposto a questa chiamata e tutti coloro che sono venuti a questo piccolo ricevimento hanno apprezzato: “Voglio dire ai nostri amici italiani quanto siamo felici. Una cultura diversa che conosciamo molto bene a Valence d’Agen. Sii felice con noi. , Congratulazioni a Ernest e a tutto il suo team. Fa tutto parte del nostro desiderio di dare vita a Valence d’Agen. Ieri abbiamo girato la Francia. Oggi, durante la Settimana italiana, conosco persone da Castelsarrazin venite qui per la pizza, è davvero buona e poi un po’. Con due concerti ai macelli durante i giorni, la festa continua.

In serata, come ci ha fatto notare Alessandro della squadra, “siamo stati più sabato sera che venerdì sera. Questo per noi è molto positivo, siamo felici. So che siamo qui a Valencia. C’è una buona accoglienza “

La sera tutti i tavoli del ristorante erano pieni, e il gruppo attorno ad Alessandro, Daniel, Erika e altri è stato vittima del suo stesso successo?

