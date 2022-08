Muore a 80 anni il tenore italiano Giuseppe Giacomini

È morto mercoledì 28 luglio all’età di 80 anni Giuseppe Giacomini, il più grande tenore dalla voce ricca e potente dell’età d’oro della seconda metà del XX secolo.

Dopo aver debuttato a Vercelli in Madama Butterfly nel 1966, il tenore italiano si è rapidamente affermato sui più alti palcoscenici italiani a Roma, Milano e Torino prima di intraprendere una brillante carriera internazionale. Ospite dei più grandi teatri d’opera da Berlino a Monaco passando per Lisbona, Barcellona o Vienna, dove riceverà un titolo prestigioso. Commersanger, ha debuttato nel ruolo di Alvaro al Metropolitan Opera di New York e sui palchi dell’Opéra de Paris nel 1976. Il potere del destino di Mozart. È anche ospite frequente della Royal Opera di Londra.

Nel corso di questa carriera internazionale, Giacomini si è distinto nel repertorio del teatro musicale italiano. Lo sentiamo soprattutto in “Macbeth”, “Don Carlo”, “Il Trovatore”, “Pagliacci”, “Tosca” o “Turantot” e “Norma”.

Come sottolinea il sito Operawire, la carriera di Giacomini è stata segnata da grandi eventi: ha cantato Gorbaciov a Mosca, ha suonato in una storica “Aida” al Cairo e ha cantato “TurandotAll’inizio delle Olimpiadi di Seul 1988.

Un anno dopo, nel 1989, durante un recital a Mosca, Giacomini canta la celebre aria. Turandot, niente dormitorioe ha ricevuto una standing ovation per più di cinque minuti prima di cantare l’aria.