Vacanze: questa terribile abitudine che tutti hanno ti fa perdere molti soldi

Siamo almeno a giugno e l’estate sta arrivando. Diversi milioni di francesi si stanno preparando per andare in vacanza. Per alcuni partiranno in macchina per raggiungere la spiaggia, la campagna o la montagna. Con il prezzo della benzina, i viaggi in auto sono logicamente meno entusiasmanti di prima. Sono tutti meno rischiosi perché molti di noi commettono un errore che ci impedisce di risparmiare denaro. Ti spiegheremo tutto.

Ottima partenza in vacanza

Come sappiamo, dalla crisi del Covid-19 e dall’accelerazione dell’inflazione che paralizza la Francia, i francesi vanno meno in vacanza. Semplicemente perché non hanno abbastanza soldi. Questa è una notizia terribile per l’economia del Paese, e soprattutto per la salute fisica e mentale del popolo francese.

Perché sì, per il benessere psicologico le vacanze sono fondamentali. Ti permettono di concentrarti su te stesso, dedicarti ad attività interessanti e ricaricare emotivamente la tua energia. Ciò contribuisce a una maggiore autostima, una maggiore soddisfazione personale e un migliore benessere generale.

Le vacanze offrono una meritata pausa dal lavoro, dalle responsabilità quotidiane e dallo stress. Prendersi del tempo per rilassarsi e distendersi può ridurre i livelli di stress e promuovere una migliore salute mentale.

Come risparmi soldi?

Una parte significativa del budget per le vacanze va ai trasporti. Oggi, che decidiamo di partire in auto, in treno o in aereo, sappiamo che dovremo spendere. Molti francesi scelgono l’auto. Perché offre vera libertà e indipendenza. Ma con l’alto prezzo della benzina, è difficile risparmiare denaro.

Tuttavia, esiste una soluzione molto semplice che ti permetterà di spendere meno soldi quando vai in vacanza. Soluzione molto semplice. Per risparmiare, viaggia leggero.

È AutoPlus che lancia questo trucco. È semplice, più l’auto è pesante, più consuma carburante, soprattutto in autostrada. Se c’è un consiglio che possiamo darti è quello di viaggiare con meno bagaglio possibile.. Risolvilo e prendi solo i vestiti e le cose di cui hai veramente bisogno in vacanza.

Vai in vacanza rispettando la legge

Questo è molto importante perché è illegale sovraccaricare il tuo veicolo. E sì, forse non lo sai, ma il codice della strada regola il peso dei veicoli.

In caso di perquisizione, la polizia può multarti se non viaggi abbastanza leggero. Cosa amplificare ancora di più la nota per le feste.

Parliamo di multe che vanno dai 68 ai 135 euro. Quindi non può essere trascurato. Quindi, se vai in vacanza in macchina, dì a te stesso che risparmierai un sacco di soldi viaggiando in un’auto leggera.

E ricordati di fare rifornimento al mattino, prima che faccia caldo. Questo è un trucco che ti permette di ottenere più carburante perché fa freddo (e quindi non si espande con il calore).