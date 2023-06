Fotovoltaico: «Ci vorranno diversi anni per adeguare la rete elettrica», spiega Urs

Troppi pannelli fotovoltaici e rete satura. Questo fenomeno si ripete. Quando il soleggiamento è alto, può succedere che la rete elettrica di una zona sia sovraccaricata dalla produzione di energia solare. In questo caso, il riflettore dei pannelli fotovoltaici “cabine”. In altre parole, va in un luogo sicuro per proteggere l’impianto e non produce più elettricità.

Nel gruppo QR l’actu, il capo delle comunicazioni di Ores riconosce il problema ma, secondo lui, questo non mette in discussione la redditività dei pannelli più della tassa: “Il fotovoltaico è ancora redditizio. La tariffa ‘consumo’ che è stato fissato dal cwape e la regione contribuisce e ha vinto per ciascuno in costi di rete.

Tuttavia, il mancato bloccaggio dei riflettori comporta la perdita di produzione e quindi di denaro da parte dei titolari dei pannelli fotovoltaici. La rete può essere adattata per evitare tali perdite? Per ascoltare Jean-Michel Breban, le regolazioni del livello della cabina di distribuzione possono essere effettuate in determinati luoghi entro un breve periodo di tempo, ma per questo il gestore della rete deve essere consapevole. Quindi sentiti libero di avvertire Ores o Resa. Ma per una rete completamente configurata, ci vorrebbero diversi anni.

Se la rete non è idonea, possiamo essere risarciti? “Da parte di Ores non siamo contrari a questa compensazione, in quanto è allo studio del gabinetto di Philippe Henry, ma non dovrebbe diventare la norma. Il nostro obiettivo primario è migliorare la rete ed essere in grado di soddisfare tutti gli utenti”.