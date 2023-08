“Va bene!” Non esiste alcun copyright per le opere create dall’intelligenza artificiale

Il giudice federale Beryl Howell si è pronunciato in una causa intentata dal Copyright Office contro Stephen Thaler, il creatore di DABUS, o Creativity Machine. La corte ha deciso di non considerare Stephen Thaler come coautore di un’immagine catturata utilizzando l’intelligenza artificiale (AI).

“L’atto della creazione umana – e il modo migliore per incoraggiare gli individui a investire tempo in tale atto, e quindi a sviluppare le scienze e le arti – è stato centrale nella dottrina americana del copyright sin dal suo inizio.” Lo ha detto il giudice federale Beryl Howell alla rivista Rolling Stones. al giudice“Le entità non umane non hanno bisogno dell’incentivo dei diritti esclusivi sulla creatività, e il diritto d’autore non è pensato per loro.” L’avvocato dell’ingegnere contesta questa decisione e spiega che il Copyright deve difendere il suo cliente: “Secondo la nostra analisi, la legge sul copyright è chiara: deve essere al servizio del popolo americano, e il pubblico dovrebbe beneficiare di un incentivo a produrre e pubblicare opere, indipendentemente da come siano realizzate. Ha difeso l’avvocato Stephen Thaler. L’uso dell’intelligenza artificiale nella creazione e produzione artistica è ancora dibattuto nel settore. Nel luglio 2023, la Authors Guild ha pubblicato una lettera aperta cofirmata da più di 10.000 persone in cui delineava gli impegni per regolamentare l’uso dell’intelligenza artificiale. Il sindacato richiede una ricompensa quando l’IA utilizza l’opera dell’autore e anche quando quest’ultimo ne imita lo stile.