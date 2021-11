Fisioterapisti impantanati in un’ondata di bronchiolite

Francia 3

I bambini si accumulano negli studi di terapia fisica per diverse settimane a causa della bronchiolite, una malattia virale che attacca le vie respiratorie dei bambini. I bambini dovrebbero esercitare una pressione fisica sul petto per liberare le vie aeree. I gesti artistici e sottili che si ripetono sempre più spesso negli uffici specializzati. “Da due mesi ho 20, 25 bambini al giorno‘”, dice Sandrine Purvier, MD, un fisioterapista.

Secondo il medico, l’epidemia arriverà diverse settimane prima, il che spiega il grande afflusso di novembre nei centri medici, così come negli ospedali. In Francia, quasi 1.400 bambini piccoli sono stati ricoverati in ospedale con un’infezione virale durante la settimana dell’8 novembre. Il fatto che sia così fortemente protetto dai virus nel 2020 lo ha reso ancora più vulnerabile. Per evitare la contaminazione, i gesti di barriera rimangono una priorità.