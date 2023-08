Perché difendere il sistema sanitario francese?

La YouTuber americana Marina Mogilko ha condiviso la sua brevissima storia di nascita su un sito di social network e il finale ti stupirà. Vive nella Silicon Valley e aspetta il suo secondo figlio. Si avvicina la data del parto quando avverte le contrazioni.

Aspetta solo qualche ora per essere assolutamente sicura e quando si rende conto che il travaglio è già iniziato, lei e suo marito salgono in macchina per raggiungere il reparto maternità dove dovrà partorire.

Quando arriva in ospedale, dice, la sua cervice è già molto dilatata, ma si sente sollevata e non ha paura e scatta diverse foto di se stessa e di suo marito, tutti sorridenti.

Non l’abbiamo lasciata aspettare un solo secondo in sala d’attesa ed eccola qui, direttamente in sala parto, a partorire un adorabile maschietto dopo 20 minuti senza complicazioni!

Sta bene, e anche il bambino, e li abbiamo spostati nella solita sala di monitoraggio postpartum. Resterà lì con il suo bambino solo per una notte, perché ha già un bambino e non vuole separarsi da lui per molto tempo. Quindi rimane solo una notte nel reparto maternità e la vediamo, ancora sorridente, portare a casa il cestino e il marito il giorno successivo.

Costo del parto negli Stati Uniti?

Dopo due settimane riceve un biglietto di maternità.. Che ne dici? Qual è il costo di un parto in un normale reparto maternità degli Stati Uniti, senza complicazioni per sé o per il bambino, e quindi senza cure speciali o costose oltre a quelle basilari che circondano un normale parto vaginale?

dici il prezzo? 4.000, 6.000, 7.000… dollari?

Ebbene, siamo lontani dal traguardo! E deve pagare una fattura ordinaria nel senso standard di $ 36.000. SÌ. $ 36.000. dare alla luce. Quello che le donne fanno dalla notte dei tempi, ovunque, in tutto il mondo. 36.000 dollari equivalgono a 36.000 caffè a Lisbona, 36.000 pasti completi in India e 36.000 ore di parcheggio a Los Angeles.

Nel settembre 2016, un americano ha condiviso sui social network la fattura della maternità in cui gli è stata fatturata, tenendola stretta mentre teneva in braccio suo figlio. In alcuni centri parto statunitensi, il cosiddetto “pelle su pelle” costa $ 39 e $ 95.

Che mondo meraviglioso.

E che dire della Francia?

Perché sto parlando di questo? In Francia la sanità non è gratuita. La salute ha un prezzo. È finanziato per l’80% dai contributi basati sui profitti. Ciò che viene chiamato, penso erroneamente, “conta”.

Siamo un anno elettorale. Come medico, dico: attenzione ai candidati il ​​cui programma politico promette di ridurre questi “oneri”. Sono i garanti di un sistema sanitario equo, protetto dalle organizzazioni private che vedono la salute come un business redditizio, una visione che dividerebbe ulteriormente la società e approfondirebbe la disuguaglianza sociale. Il sistema sanitario francese non è perfetto e può essere migliorato, ma va difeso a tutti i costi.

Questa è una questione di giustizia sociale e riguarda tutti noi.