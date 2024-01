Uscita della nave da crociera più grande del mondo: “È un’aberrazione ambientale, ma risponde alla domanda”

Alla sua sfilata del 17 gennaio, Julien Ball era circondato da numerosi ospiti: Jean Kitenge, presidente di Défi Jeunes, Anne-Sophie Dekesser, consulente in comunicazione e antropologa, Arthur Martin, direttore del servizio giovanile di Uccles, e Nawal Bensalem, vicedirettore. in capo. Da un dirham.

All'inizio del suo spettacolo, Julian Ball ha affrontato un tema al centro dell'attualità: la forte nevicata in tutto il paese. Alla fine il caos atteso sulle strade non si è verificato. A proposito di Nawal Bensalem: “Ogni volta che annunciamo uno sciopero, una visita di un capo di stato, una nevicata, ecc., non ci sarà nessuno per le strade.“. E aggiunge: “Questa è la prova che i belgi sono cauti. Possiamo congratularci con loro, certo, ma c'è chi esagera un po' e trova questa scusa per stare al caldo a casa che non vive molto lontano dal posto di lavoro.“.

Successivamente, Julian Ball ha lanciato i suoi ospiti sulla più grande nave da crociera del mondo. I numeri di questo gigante marino sono da far girare la testa: dopo sette anni di lavoro è stato scopertoIcona del marinaio È lungo 365 metri e può ospitare 5.610 passeggeri e 2.350 membri dell'equipaggio con 40 ristoranti a bordo e perfino una pista di pattinaggio sul ghiaccio. I costruttori sostengono che la barca rispetta i mari e l'aria. Cosa pensano gli ospiti di questo transatlantico? “È un vero disastro“, ha commentato Jan Keatinge.Questo mi sciocca […] È una deviazione ambientale, ma risponde alla domandaArthur Martin ha detto.

Nella seconda parte dello spettacolo, Julian Ball è tornato ad assentarsi dal lavoro in Belgio. Il fenomeno delle assenze di lunga durata è difficile da risolvere quanto la disoccupazione di lunga durata. Olivier Mawen, direttore della comunicazione dell’Unione neutrale degli Indipendenti, è venuto a esprimere la sua opinione a distanza: “Non passa giorno senza che il nostro capo ci chiami per segnalare un problema o per dirci che sono a corto di personale. È un problema continuo. I capi non riuscivano più a trovare nessuno“, ha spiegato Olivier Mauen.

