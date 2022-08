Uscita dal nucleare: il primo reattore sarà disconnesso entro un mese

La potenza del reattore nucleare Doel 3 diminuirà gradualmente fino al 23 settembre, quando verrà spento.

Centrale nucleare di Doel, 3 agosto 2022. – Notizie fotografiche







coppia belga

Pubblicato il 23/08/2022 alle 20:05 Tempo di lettura: 2 minuti



DottTra un mese da oggi, cioè nella notte dal 23 al 24 settembre, il reattore nucleare Doel 3 sarà disconnesso dalla rete elettrica. L’Exit from Nuclear Energy Act stabilisce che la cessazione delle attività deve avvenire entro e non oltre il 1 ottobre. Questo sarà il primo reattore belga ad essere spento definitivamente.







Da metà luglio, Doel 3 non funziona a pieno regime perché il combustibile nucleare si sta esaurendo e fornisce meno energia. La potenza del reattore diminuirà solo fino al 23 settembre. Fino ad allora, Doel 3 fornirà solo circa il 60 percento della sua piena potenza.

Nelle prime settimane successive al distacco del reattore, le attività ad esso correlate saranno simili a quelle svolte durante una normale interruzione per manutenzione. Quindi il reattore si raffredda e dopo alcuni giorni il carburante verrà rimosso da esso. Il carburante verrà poi lasciato raffreddare per diversi anni, in luoghi speciali situati nello stabilimento stesso, spiega Engy Electrabel.







Da diversi anni non sono previsti grandi lavori di smantellamento. La chiusura del reattore Tiang 2 è prevista per il 1° febbraio del prossimo anno.