Sarà ora possibile cambiare le carte mantenendo il saldo

La Segretaria fa questo appello in previsione di una seduta della Commissione Economia della Camera dedicata questo pomeriggio alla sua nota programmatica. Un regio decreto al riguardo entrerà in vigore nel 2023.

Recupero programmato

In concreto: “I possessori della carta prepagata possono chiedere al precedente operatore di telecomunicazioni di pagare l’importo residuo. Poi riceveranno questo importo sul loro conto bancario al più tardi dopo 4 settimane. Per fare questo, devono prima prendere il necessario entra in negozio con il nuovo operatore e mantiene il vecchio numero.”