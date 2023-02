USA – Valori da seguire a Wall Street (Aggiornato) – 02/02/2023 13:19

(aggiornato da indici futures, Eli Lilly, Estée Lauder, Honeywell, Merck, FedEx piazzali e Pinterest)

PARIGI (Reuters) – I principali titoli da tenere d’occhio giovedì a Wall Street, con i principali future sugli indici che indicano che l’indice Dow Jones ha aperto in ribasso dello 0,36% ma è salito dello 0,33% per l’S&P 500 .SPX e dell’1,21% per il Nasdaq. diciannovesimo:

* META PLATFORMS META.O, proprietario di Facebook, è balzato del 19% nel trading pre-mercato dopo aver annunciato mercoledì sera un programma di riacquisto di azioni da 40 miliardi di dollari (36,4 miliardi di euro), un controllo più stretto dei suoi costi quest’anno e una visione ottimistica al riguardo . fatturato nel primo trimestre. APPLE AAPL.O, ALPHABET GOOGL.O e AMAZON AMZN.O, che pubblicheranno i risultati dopo la chiusura dei mercati statunitensi, sono saliti dell’1,1% al 4,3% nel trading pre-mercato.

Giovedì ELI LILLY LLY.N ha alzato il suo obiettivo di profitto per l’intero anno, prevedendo una maggiore domanda per il nuovo farmaco per il diabete Monjaro.

Giovedì ESTÉE LAUDER EL.N ha alzato le previsioni di vendita annuali grazie alla forte domanda dei suoi prodotti e alla prevista ripresa in Cina, il suo mercato principale.

* HONEYWELL HON.O ha riportato un calo del 28,6% degli utili del quarto trimestre, trascinato al ribasso da problemi di fornitura e carenza di manodopera.

* MERCK MRK.N ha registrato un utile trimestrale migliore del previsto grazie alle forti vendite in Asia dei suoi antivirali COVID-19. Tuttavia, le previsioni sugli utili di Lab per l’anno sono state inferiori al consenso analitico, facendo scendere il titolo dell’1% prima del mercato azionario.

* KKR KKR.N ha presentato un’offerta non vincolante per l’acquisizione della maggioranza della rete di telecomunicazioni di rete fissa TLIT.MI di Telecom Italia. .

* BOEING BA.N ha vinto un contratto da 1,62 miliardi di dollari (1,47 miliardi di euro) con la US Air Force per la fornitura di sistemi di guida per il missile balistico intercontinentale Minuteman III.

* PINTEREST PINS.N ha deciso di licenziare circa 150 dipendenti, meno del 5% della sua forza lavoro, ha riferito Bloomberg mercoledì. La mossa è aumentata del 5,4% nel pre-mercato.

* METLIFE MET.N ha registrato mercoledì un calo del 33% degli utili rettificati del quarto trimestre.

* FEDEX FDX.N è salito del 3,5% negli scambi pre-mercato dopo aver aumentato la raccomandazione di Citigroup di “acquistare” rispetto a “neutrale”.

(Letizia Volga e Claude Chingou, a cura di Bertrand Bussy)