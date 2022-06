Uomini sopra i 50 anni: ecco alcuni passaggi che puoi intraprendere per prenderti cura della tua salute

Michael M. Kadish, 83 anni, vive a Brooklyn, New York, e si descrive come “in buona salute con alcuni disturbi, niente in pericolo di vita”. Dopo aver raggiunto l’età di 55 anni, ha sviluppato artrite, problemi alla prostata, stenosi spinale e broncopneumopatia cronica ostruttiva. Il problema alla prostata è controllato con i farmaci e sta assumendo farmaci per l’artrite e la BPCO.

Cosa fa per prendersi cura di se stesso? “Ho sempre creduto fermamente nella medicina preventiva”, dice. “Vedo regolarmente i medici e prendo tutte le vaccinazioni disponibili”. Per esercizio, cammina ogni giorno e cammina su e giù per i quattro gradini del suo edificio quando il tempo è brutto.

Bisogni speciali di salute degli uomini di età superiore ai 50 anni

Se sei un uomo con più di 50 anni, ti starai chiedendo se c’è qualcosa di speciale nel prendersi cura della propria salute. La risposta è si. Gli uomini sopra i 50 anni sono particolarmente a rischio di malattie cardiovascolari e altre condizioni.

Scott “Prestare attenzione ai fattori di rischio cardiovascolare, tra cui ipertensione, colesterolo anormale, fumo e fumo, consumo eccessivo di alcol, cattiva alimentazione, obesità, diabete e attività fisica, è essenziale per prevenire problemi negli uomini in questa fascia di età”. Collins. MD, direttore della Mayo Clinic Men’s Health General Internal Medicine Clinic.

Anche gli uomini di età superiore ai 50 anni sono a rischio di sviluppare il cancro del colon-retto e della prostata. Per questo motivo, Collins afferma che è importante che gli uomini in questa fascia di età “abbiano valutazioni mediche generali e incontri con i medici di base per assicurarsi che siano stati selezionati in modo appropriato per il loro profilo di rischio”.

Uomini e cura della persona

Dato il numero di problemi di salute che incontrano, Collins raccomanda agli uomini di età superiore ai 50 anni di tenere a mente la propria salute.

“Gli uomini tendono a non dare la priorità all’assistenza sanitaria per se stessi, non hanno esami fisici regolari come fanno le donne e spesso sviluppano una malattia esistente piuttosto che la prevenzione”, afferma Collins. “È anche molto meno probabile che richiedano o ricevano uno screening appropriato o servizi sanitari diretti alla diagnosi e alla gestione” o aderiscano a piani di assistenza medica.

La nuova disciplina della Salute dell’Uomo (MH)

“La salute degli uomini (MH) è una disciplina relativamente nuova che non solo rappresenta i bisogni sessuali e urogenitali (legati agli organi riproduttivi e urinari) degli uomini, ma include anche problemi fisici, mentali e sociali multisistemici”, spiega Collins. MH non ha ricevuto la stessa attenzione politica e di ricerca del settore della salute delle donne (WH); pertanto, WH è più definito come un’area con modelli di pratica coerenti.

Tradizionalmente, molti uomini tendono a considerare la propria salute in modo alquanto limitato e si sono affidati agli urologi per i loro bisogni di salute sessuale e urinaria.

“La salute degli uomini guarda all’intero uomo e non si concentra solo sulla funzione urinaria o sessuale”, afferma Collins. “Ora è noto che condizioni come la disfunzione erettile hanno una relazione e un’interazione significative con malattie cardiovascolari e metaboliche che possono richiedere la partecipazione di internisti, medici di famiglia, cardiologi, endocrinologi e operatori sanitari per una pratica avanzata”.

Rapporto con l’operatore sanitario

Cosa possono fare gli uomini sopra i 50 anni per prendersi più cura della propria salute? “Come minimo, devi essere in costante contatto con il medico [helps] Le persone dovrebbero pensare alla propria salute, ricevere screening per il cancro adeguati all’età e consulenza sullo stile di vita e prendere in considerazione altri interventi per mantenere la salute “, afferma Collins. Una relazione con il proprio medico può aiutare ad affrontare la dieta, il fitness e l’esercizio fisico, nonché la cessazione del fumo.

Scelte di stile di vita sane

La Cleveland Clinic raccomanda agli uomini di età superiore ai 50 anni di seguire una dieta sana, mantenere un peso sano, dormire 7-8 ore ogni notte, essere fisicamente attivi, non fumare, sottoporsi a screening di routine e limitare il consumo di alcol. .

“Una dieta sana può aiutare gli uomini sopra i 50 anni a ridurre il rischio di malattie cardiache, diabete di tipo 2, obesità e alcuni tipi di cancro”, secondo un rapporto della Cleveland Clinic. Consiglia esercizi per la flessibilità e il miglioramento dell’equilibrio, nonché esercizi aerobici o cardio e di forza. “Gli uomini che non sono stati attivi dovrebbero consultare il proprio medico prima di iniziare un programma di esercizi”, consiglia.

Salute mentale e uomini over 50

Collins dice che tendiamo a pensare che la depressione colpisca solo le donne perché tendono a cercare aiuto più degli uomini; Ma anche gli uomini sono a rischio.

Tutti gli adulti dovrebbero essere sottoposti a screening per depressione e ansia. Esistono questionari semplici e veloci che le strutture sanitarie possono utilizzare per questo scopo”, spiega. “Negli uomini è particolarmente importante cercare ed essere consapevoli di queste condizioni perché negli uomini si presentano in modo diverso”. fattore di invecchiamento e uomini socialmente isolati.

“Mantieni un percorso costante”

Bill Savage, 64 anni, di Lemoyne, Pennsylvania, ha condizioni di salute croniche che secondo lui sono “sotto controllo con farmaci e/o stile di vita”. Gli fu diagnosticato un soffio al cuore all’età di 57 anni e una valvola aortica rigurgitata. Si sottopone a un ecocardiogramma ogni tre anni e un elettrocardiogramma ogni anno. Un problema alla prostata è stato scoperto dopo aver compiuto 50 anni ed è stato trattato con un intervento chirurgico.

“Vedo un cardiologo una volta all’anno. Mantengo anche i miei denti il ​​più sani possibile e vedo un oculista almeno una volta all’anno. ” il suo consiglio? “Cerca di rimanere su una pista abbastanza coerente con Medicare. Diventa difficile programmare tutti gli appuntamenti, ma il colloquio è molto importante 50 anni dopo. E assicurati di conoscere la storia medica della tua famiglia.

Debbie L. Miller è una giornalista di Brooklyn, New York. È scrittrice freelance dal 1990 e scrive per Next Avenue.org dal 2018, specializzata in salute e benessere. Miller è un drammaturgo che ha prodotto dentro e fuori New York e un pluripremiato autore di umorismo e satira con un background in commedia e teatro. Le sue pubblicazioni comprendono anche racconti e saggi personali. Scopri di più su Debbie Miller e altri DebbieMiller Comédie.

