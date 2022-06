Bel tempo in Francia venerdì 1 luglio 2022?

Dopo un giovedì turbolento e temperature basse, torna l’estate! L’anticiclone vicino al Golfo di Biscaglia ritorna a ovest. L’umidità è ancora generalmente presente domani mattina. In effetti, potrebbe persistere ancora un po’ di nebbia. Alcuni rovesci di pioggia possono inzuppare l’est dopo i temporali notturni. Tuttavia, le previsioni meteo di domani annunciano che l’intera Francia vedrà un bel ritorno del sole. Maestrale e Tramontane sbuffano leggermente sul Mediterraneo, portando calore. Il mercurio sarà ancora alto a Nizza, dove sarà di 22°C, così come a Marsiglia e in Corsica dove sarà di 20°C, e nel resto del Paese farà molto freddo per questa stagione. Prevediamo 9 lauree a Rouen, Bourges e Biarritz, 10 a Parigi, 12 a Digione, 15 a Montélimar.

Meteo di domani: andamento favorevole nel pomeriggio

L’umidità filtra in poche ore e le temperature aumentano. Su tutta la Francia il sole sarà dominante, soprattutto in direzione sud-est. C’è pieno sole nel Mediterraneo, per chi trascorre le vacanze a luglio! A nord, un cumulo di nuvole di cielo mite. Per quanto riguarda il mercurio, sarà ancora 3-4 gradi sotto la norma per questa stagione. Le previsioni del tempo di domani prevedono 18 gradi Celsius a Cherbourg, 22 a Parigi o Strasburgo, che cambiano dai 32 gradi del giorno prima! Possiamo già respirare meglio. Farà caldo sulla Costa Azzurra con 28 gradi a Nizza, 29 gradi a Perpignan, 30 gradi a Montpellier e Marsiglia e persino 31 gradi in Corsica. Per chi va al mare, il tempo sembra perfetto! Ricordati di idratarti.

Il tempo di domani continua per il weekend che si preannuncia estivo. Se sei in vacanza, Pianifica di portare molta acqua perché farà caldo! In effetti, se ti dirigi a sud del paese, le temperature supereranno ovunque i 30 gradi Celsius. Passeremo fino a 35 gradi in Provenza e nel sud della Valle del Rodano. Al nord respira ancora. Domenica, stesse previsioni meteo. Nel corso della giornata si formeranno alcuni temporali nelle regioni centrali. Ad ogni modo, se metti i piedi nella sabbia, proteggiti dal sole! Non dimenticare di festeggiare Therese! L’intero team di NextPlz vi augura un lieto fine di giornata e ci vediamo domani per il bollettino meteorologico del fine settimana!