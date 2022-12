Le alte temperature sono responsabili di attacchi cardiaci fatali

Asimmetria – Diversi studi hanno mostrato un aumento degli eventi cardiovascolari durante periodi di freddo estremo o ondate di caldo.

Quando fa insolitamente freddo o caldo, il nostro cuore fa male e moriamo ancora di più. Diversi studi hanno mostrato un aumento degli eventi cuore e vasi sanguigni Durante periodi di freddo estremo o ondate di caldo, tuttavia, è stato difficile individuare con precisione questo fenomeno. Gli autori hanno appena stimato che queste temperature anormali estreme saranno direttamente associate a oltre l’1% delle morti cardiovascolari globali, Sono associati a Rotazione Giornale dell’American Heart Association.

L’uno per cento potrebbe non sembrare molto e viene confrontato con altri fattori di rischio noti (tabacco, cattiva alimentazione, mancanza di attività fisica, ecc.). Ma le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte in tutto il mondo con quasi 18 milioni di morti ogni anno, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità. Pertanto, il numero totale di decessi attribuiti a giornate insolitamente fredde o calde è elevato.

